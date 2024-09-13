Цю заяву Дональд Трамп оприлюднив у своїх соцмережі Truth Social. Раніша Камала Гарріс заявила, що другий раунд дебатів між нею та її головним опонентом кандидатом від республіканців Дональдом Трампом планують у жовтні.

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Що каже Трамп про дебати

Дональд Трамп заявив, мовляв, коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст, що він хоче реваншу. Так Трамп намагався дати зрозуміти, що нібито переміг Гарріс у дебатах, хоче результати опитувань свідчать про інше.

Вона відмовляється з'являтися на дебатах на (телеканалі – 24 Канал) Fox та не хоче виступати на NBC і CBS. Камала повинна зосередитися на тому, що вона мала робити впродовж останніх майже чотирьох років. Третіх дебатів не буде,

– заявив Трамп.

Після допису кандидата від республіканців Камала Гарріс на сцені мітингу в Північній Кароліні заявила, що хоче знову зустрітись з Трампом.

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"Я вважаю, ми зобов'язані перед виборцям провести ще одну дискусію", – запевнила віцепрезидентка США.