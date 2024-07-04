Команда Дональда Трампа заявила, что они надеются, что Джо Байден останется в избирательной гонке. Ведь, по их словам, победить Байдена будет проще, чем других кандидатов от демократов.

Четыре человека, которые знакомы с дискуссиями, рассказали журналистам, что команда Трампа считает, что сможет победить Байдена даже в случае приговора и ряда уголовных обвинений.

Смотрите также Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Что говорят в команде Трампа

Журналисты объяснили, что публично Дональд Трамп и его союзники отвергли предположение о том, что Джо Байден может выйти из гонки, настаивая на том, что для демократов уже слишком поздно изменить курс.

Но в частном порядке – начали готовиться к различным возможностям. Они убеждены, что другого демократа, кроме Байдена или вице-президента Камалы Харрис, будет труднее победить.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт и предвыборный штаб Трампа ждут, что кандидатом от Демократической партии будет Джо Байден. Также Левитт заверила, что уверена в победе независимо от обстоятельств.

Стоит заметить, что опрос выяснил, что все 8 кандидатов от Демократической партии, которые могли бы заменить Байдена, уступают Трампу.

Смотрите также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Кстати, Джо Байден заявил своему предвыборному штабу, что не снимается с выборов и не имеет проблем со здоровьем. А значит – будет баллотироваться на президентских выборах.