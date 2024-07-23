Харрис имеет больше шансов против Трампа, чем Байден: что показали опросы

В новых опросах Камала Харрис демонстрирует большую поддержку, чем нынешний президент Джо Байден. Однако Трамп уже еще побеждает демократов.

Опросы Morning Consult начали фиксировать большую привлекательность вице-президента как кандидата на выборах от демократов после того, как Джо Байден неудачно выступил на дебатах с Трампом в конце июня.

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Выборы в США

Новые опросы показывают, что вице-президент США Харрис отстает от Трампа на два процентных пункта (47% до 45%) – то есть в пределах статистической погрешности.

В то же время отставание политика от Трампа меньше, чем было у Байдена. До снятия последнего с должности у него фиксировали разрыв в шесть процентных пунктов. Таким образом есть основания полагать, что внесение имени Харриса в бюллетень может помочь демократам – но пока об этом говорить рано.

Результаты опроса по выборам в США / RealClearPolitics

Напомним, что Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США 21 июля. Он решил, что сосредоточится исключительно на выполнении обязанностей в течение нынешнего срока. Он планирует объявить о своих планах в ближайшей речи.