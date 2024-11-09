Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что после начала полномасштабного вторжения отношение к России изменилось, поэтому можно ожидать более жесткого поведения США в отношении страны-агрессора. Больше о реакции Кремля на выборы в США и чего ждать от Джо Байдена до конца каденции – читайте далее в материале.

Заметьте Трамп не может позволить Украине проиграть войну, – Foreign Policy

Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, на что Трамп никогда не пойдет в отношении Владимиру Путину. Детали – читайте по ссылке.

В России разочарованы выборами в США

Перед выборами в России со всех телеканалов кричали, мол, "Трамп придет – порядок наведет". Теперь такое ощущение, что они немного притихли и не понимают, чего же дальше ждать. Они уже склоняются больше к тому, что было бы неплохо, если бы на выборах победила Камала Харрис с очень маленьким отрывом. Тогда начался бы пересчет голосов, различные судебные процедуры. Соответственно, это ввело бы США в определенный хаос, что не позволило бы поддерживать Украину даже в том формате, который есть сейчас.

Это очевидно. Стратегия России – всегда нестабильность, хаос на внутренних политических рынках. Это мы видим и в постсоветских странах, в частности в Молдове, Грузии. Мы же видим, что Россия постоянно поддерживает там этот градус напряжения.

Сейчас на президентских выборах в той же Молдове это не было реализовано до конца, но на парламентских выборах может быть. Потому что, к сожалению, в Молдове продолжают работать пророссийские партии, объединения, медиа и так далее. Там вообще российские сетевые влияния достаточно существенные.

Поэтому для России ключевое – это постоянная нестабильность в тех или иных странах, конфликтность во время избирательной кампании, неготовность одних признавать выборы. Здесь надо отдать должное США – и Джо Байден, и Камала Харрис четко сказали, что они сделают все для того, чтобы была бесконфликтная передача власти. Для демократии это очень круто. С учетом жесткости кампании, то есть противоположных взглядов, которые мы в этой кампании слышали, насколько это было все напряженно.

Так что, безусловно, Россия разочарована, что нет хаоса в США, что там есть устойчивая демократия, которая умеет справляться со своими вызовами в полном объеме. Очевидно, они осознают, что все заявления, которые были накануне выборов – это все не так надо будет воспринимать после того, как Трамп станет президентом. Он будет гораздо глубже анализировать все, что происходит, в частности, в России, в отношениях Россия – Китай, Россия – Глобальный Юг в целом, Россия против Украины в войне и так далее.

Соответственно, исходя из прагматических интересов и бизнес-подхода Трампа к принятию тех или иных решений, здесь может быть совсем другое, чем то, что ожидала Россия. Оно так и будет, кстати. Потому что мы возвращаемся к концепции – кто все-таки является глобальным лидером. Отдать России просто так, незаслуженно то, что они не могут получить – это нонсенс.

Возвращаемся к Трампу с точки зрения российского восприятия. Они сегодня растеряны. Они ожидают и будут ожидать момента, пока не будет четко сформирована администрация – кто есть кто там, кто за какие направления отвечает, какие акценты он будет расставлять. Но я хочу разочаровать Россию.

Вы помните, до начала полномасштабного вторжения было много стран, особенно консервативной, центральной части Европы, не буду называть канцлера тогдашней Германии (Ангела Меркель – 24 Канал), которая об этом постоянно говорила, мол, "мы сейчас зажмем в дружеских отношениях Россию, они будут заинтересованы в бизнесе и точно не будут заинтересованы в экспансиях" и так далее.

Россия уже захватила Крым на данный момент, провела войну в Грузии, имела плацдарм в Украине, контролировала плацдарм Молдовы, постоянно оскорбляла Эстонию, провоцировала ее и тому подобное. Точно они "не были" заинтересованы в экспансии, они просто "игрались".

Сегодня мы видим переформатирование отношений с Россией со стороны европейских стран, в частности тех, которые поддерживали Россию. Мы точно можем ожидать более жесткого поведения США в отношении России. Они (россияне – 24 Канал) это подсознательно понимают, но продолжают играть. Мол, "за" них кто-то есть. Нет, я не беру такие режимы как Северная Корея. Практически все, даже нейтральные страны, осознают, насколько разрушительной является сегодня стратегия, тактика и поведение России.

Да, есть маленькие локальные конфликты, они всегда были в разных регионах, но эти конфликты были маленькие, региональные. Когда ты это осознаешь, но, с другой стороны, понимаешь, что сегодня ты можешь очень хорошо зарабатывать на России, – к сожалению, ты выбираешь зарабатывать.

Но если в целом сказать, то практически все понимают, что для устойчивых, стабильных отношений в глобальном политическом процессе Россия должна отойти уже. То есть в таком виде она точно не может политически существовать.

Какую выгоду может получить Трамп от Украины

Часто говорят, что Трамп – прежде всего бизнесмен. Немецкий Rheinmetall строит заводы в Украине, и это точно не для того, чтобы Россия захватила. А вот американских оружейных заводов мы не видели. Чем мы можем заинтересовать США и Дональда Трампа?

Это сложный вопрос. Нам вообще надо было формировать свою субъектность через объяснение, в чем мы компетентны и что можем предложить глобальному миру – не только в политическом смысле, но и в экономическом. Президент Украины сегодня как раз это и делает. Он объясняет, что Украина – это большие возможности.

Например, у нас большая война, мы имеем опыт, как то или иное оружие работает в большой войне. Мы синхронизировали оружие различных производителей из разных стран. Если кто-то инвестирует в Украину и создаст совместные предприятия, то это будет эффективнее, чем моделировать что-то и создавать у себя. Украина открыта для этих инвестиций.

США считают доминантами на рынке оружия. Они с большим отрывом идут от той же России. Там настроены увеличивать этот отрыв. А эта война показала, что российское оружие намного менее эффективно от оружия стран НАТО, а особенно от оружия США.

Вопрос не в том, что мы можем предложить. Если бы не было большой войны, то мы могли представить страну с потенциально большим потребительским рынком, который доходит до 35 – 40 миллионов. В Украине можно переформатировать экономику, сделать другие приоритеты, вывести в отдельный кластер милитарную компоненту. Думаю, что многие страны были бы заинтересованы в опыте Украины, но надо несколько вещей.

Прежде всего правильно финализировать войну. Также необходимо правильно проводить переговоры на различных площадках. Президент Владимир Зеленский этим и занимается. Сегодня он ведет переговоры с европейскими и американскими компаниями, в том числе и с теми, которые работают на рынке оружия. Параллельно он эффективно проводит переговоры на уровне президента Дональда Трампа.

Президент хочет объяснить, что Украина перспективна для вас. Она может быть не просто партнером в рамках "Рамштайн", а именно союзником, на территории которого можно... (и дальше могут быть разные опции). Или наоборот – Украина может участвовать с точки зрения военного опыта в таких-то кампаниях. В этом случае вспоминаем 5 пункт Плана победы, где четко говорится о компетенции Украины в послевоенное время.

Украина и предлагает это. Президент сегодня мало того, что пробует коммуницировать на разных площадках, он еще ищет и те компетенции, которые могут быть полезными и интересными в наших отношениях с партнерами и особенно с Соединенными Штатами. Но есть еще и информационный компонент. Украина, несмотря на усталость, является главным ньюзмейкером глобальных медиа о войне и мире, потому что показывает, что даже несмотря на страхи перед Россией, она выстояла.

Различные аналитики говорили, что российские милитарные возможности настолько мощные, что ни одна страна Европы, а особенно такие как Украина, не устоит там и двух недель. Этакий "мощный танк", который всех быстро будет ломать. И тут 3 года войны. Украина уже создала тот феномен, который влияет на наши репутационные возможности проводить переговоры. Это совсем другой уровень переговоров.

Также это дало осознание потенциальным партнерам, что в такую страну надо вкладываться, потому что она всегда будет иметь результат. Мы сейчас говорим исключительно о милитарной компоненте, которая будет интересна Соединенным Штатам, но есть и другие отрасли, которые могут заинтересовать партнеров.

Орбан направил оптимистичные сигналы Зеленскому

Президент Зеленский прибыл в Венгрию. Там начался саммит Европейского политического сообщества. Была информация, что мы готовим некий документ, который должен свести к минимуму наши разные позиции с Венгрией в некоторых вопросах. Здесь речь идет о налаживании отношений с Венгрией, или это просто визит на саммит?

У нас есть понимание, что Венгрия и Словакия – прежде всего европейские страны. Мы знаем, какие там занимают позиции относительно войны, мира, интеграции в ЕС и НАТО, но они все равно заинтересованы в том, чтобы Европа повышала свою доходность. Также у нас есть двусторонние отношения. Там накопилось много проблем, которые требуют решения.

Это было со Словакией. Кстати, там не противодействуют евроинтеграционным намерениям Украины. Наоборот, они заинтересованы, чтобы Украина со своим рынком была неотъемлемой частью европейского экономического пространства. То же самое с Венгрией – надо разговаривать, надо проводить переговоры.

С приходом Дональда Трампа глобальное политическое пространство будет переформатировано. Виктор Орбан будет ориентироваться уже на это пространство. Там будут расставлены новые акценты и мы увидим уже немного другую публичную внешнюю позицию того же Орбана.

Почему? Россия ситуативно привлекательна для некоторых стран, потому что дает возможность на чем-то зарабатывать, но стратегически – это страна, которая приводит к фатальным последствиям. Все это прекрасно понимают. Орбан – абсолютно прагматичный человек. Он точно заинтересован, чтобы Венгрия, пользуясь моментом, получила дополнительные возможности. Это и Турция делает. Этим занимается много стран. К сожалению, потому что мы хотели бы, чтобы все исходили из моральных императивов, но глобальный политический процесс так не работает.

Подытожим, важен сам факт приглашения от Орбана к Зеленскому на участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Важно иметь большие двусторонние коммуникации на уровне президент – премьер, президент – президент. Это касается и коммуникаций Трамп – Зеленский, и Орбан – Зеленский. Любая коммуникация лишает спекулятивности в двусторонних отношениях.

Глобальное политическое пространство будет перестраиваться, и Венгрия на некоторые вопросы будет смотреть по-другому. Нам важно, чтобы не было тех двусторонних конфликтных вопросов, которые можем урегулировать именно в дискуссии между странами. Эти вопросы не касаются вступления в НАТО, ЕС или военной помощи, потому это очень оптимистичные сигналы, которые надо так и воспринимать.

Ждать ли от Байдена сильных решений до Нового года

Последние месяцы Джо Байдена у власти. Мы ждем от него под Новый год каких-то сюрпризов и подарков? Раньше их не было, потому что все могло как-то повлиять на рейтинг Камалы Харрис, сейчас у него развязаны руки. Будет ли это делать Джо Байден?

Не готов сказать, что будет делать или не будет делать Джо Байден. Это вопрос внутрипартийного консенсуса в Демократической партии: что они хотят получить в начале другого политического цикла; с каким достижением хотят выйти из каденции Байдена и с чего начнут политическую программу?

Было бы желательно все же принять жесткие решения и объяснить, почему нужно агрессивнее вести себя в отношении России и почему нужно позволить Украине воевать в рамках международного права, то есть переносить войну в Россию.

Перенос войны на территорию России – единственный инструмент, который будет влиять на социальные настроения там и обнулит желание воевать до "победного конца". Также это поможет существенно уменьшать ресурсные возможности России, а это повысит для нее цену войны. Понимаем, к чему все приведет.

Сможет ли Байден принять такие решения? Еще раз, это вопрос – с каких позиций Демократическая партия хочет стартовать на следующих электоральных циклах, на что она будет делать ставку и как будет характеризовать период Байдена.

Украине важно продолжать работать с представителями Демократической и Республиканской партий. Это мы и делаем. Надо продолжать настойчиво объяснять, почему США важно инвестировать в победу Украины и почему нужно убрать с карты мира Россию. Это точно обнулит желание других потенциальных агрессоров себя так вести.

Будут ли они принимать эти прагматичные решения? Возможно, да. Вопрос не в Байдене, а в аналитичности его окружения – готовы ли они проанализировать этап войны, последствия войны и так далее? Если они проанализируют это в достаточном объеме и проведут определенные коммуникации, в том числе и с Украиной, тогда можно ожидать 3 ключевых решения: