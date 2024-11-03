В Кремле имитируют незаинтересованность в выборах в США, но имеют своего фаворита, – Washington Post

Россия делает вид, что не интересуется выборами в США или что поддерживает Харрис. Однако в Кремле тихо ожидают победы Трампа. В Washington Post проанализировали, что победа Трампа может потенциально дать России.

Международная политика Трампа ближе к интересам Кремля, однако его план по завершению войны в Украине может быть неприемлемыми для России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также И при Трампе, и при Харрис Украину ждут опасные вызовы, – The New York Times

Как Москва скрывает свою поддержку Трампа

Сейчас в России, вероятно, самая большая поддержка кого-то из кандидатов за последние годы выборов. На вопрос о том, кому он отдает предпочтение – Дональду Трампу или Камале Харрис, Владимир Путин ответил с хитрой улыбкой.

"Нашим любимцем, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Но его устранили из гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну что ж, мы так и сделаем – будем поддерживать её", – добавил Путин с иронией в голосе, отметив её "выразительный и заразительный смех".

Россия делает вид, что не интересуется выборами в США. Шуточные высказывания российского лидера были легким геополитическим намеком, чтобы замаскировать ожидания Москвы.

Кремль и российская военная разведка организовали ряд дезинформационных кампаний, направленных против Харрис и её кандидата в вице-президенты Тима Волца.

Кандидатура Трампа же отвечает интересам Москвы, ведь он неоднократно критиковал расходы США на помощь Киеву. В Москве, впрочем, пока настроения более сдержанные, чем в предыдущие годы выборов.

Справка: В 2016 году Госдума взорвалась аплодисментами после объявления победы Дональда Трампа на выборах. Российские пропагандисты называли победу Трампа новой эпохой в отношениях между США и Россией.

Харрис часто изображается в российских СМИ как некомпетентная. Пропагандисты насмехаются над её смехом, а новости повторяют дезинформацию о якобы супружеских изменах и обвинениях в поддержке "радикальной ЛГБТК+ программы".

Что победа Трампа может дать России

Трамп намекал, что хотел бы улучшить отношения с Россией, неоднократно утверждал, что способен прекратить войну в Украине за один день. Впрочем мало кто в Москве верит, что Трамп сможет осуществить полный разворот в отношениях, поскольку во время его первого срока существенных изменений не произошло. Об этом Washington Post рассказали анонимные российские чиновники.

В Москве понимают, что приход Трампа не будет означать хороших отношений с США, однако его политика им нравится больше. Если Трамп победит на выборах, может появиться шанс завершить войну с Украиной на условиях Москвы.

В случае победы Харрис ожидается, что поддержка Украины будет оставаться на том же сильном уровне.

Обратите внимание! В сентябре Министерство юстиции США обнародовало документы, содержащие внутренний план кремлевских политических стратегов обеспечить победу "Политической партии А" , поскольку ее взгляды включают "пункты о мире в Украине в обмен на территории" и "возвращение войск домой из разных уголков мира и т.д.". Это вполне соответствует Республиканской партии.

Ситуацию прокомментировал Эрик Чиарамелла, бывший сотрудник Белого дома, а ныне аналитик Фонда Карнеги за международный мир.

Они явно отдают предпочтение победе Трампа. Он более открыт к тому, чтобы заставить Украину пойти на уступки и заключить невыгодную сделку с Россией для завершения войны,

– говорит он.

Он добавил, что Трамп может нанести ущерб имиджу США за рубежом, что также в интересах Москвы.

Победа Трампа все же может нести и риски для России. Неизвестно, согласится ли Путин на предложение Трампа по завершению войны. Отказ может привести к напряженным отношениям между ними.

Какие планы Трампа в отношении Украины

Хотя Трамп прямо не раскрывал конкретных планов переговоров с Россией, но неоднократно заявлял, что сможет завершить войну несколькими телефонными звонками.

Дж. Д. Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, предложил план, согласно которому Россия сохранила бы захваченные территории, а вдоль нынешней линии фронта была бы создана демилитаризованная буферная зона. Он также заявил, что Украина должна принять нейтралитет.

Двое бывших советников Трампа, Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, также предложили план, который предусматривает временное прекращение огня вдоль текущей линии фронта, причем Украина не будет получать дальнейшие поставки западного оружия, если откажется от переговоров с Россией.

Впрочем и на такие условия Россия может не пойти, объясняет Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра России и Евразии фонда Карнеги.

Для Путина это очень плохой сценарий. Путин не хочет территорий. Он хочет Украину,

– отметила она.

Она добавляет, что серия встреч и переговоров между Россией и США по Украине может состояться, но они в конце концов зайдут в тупик.

Путин не будет доволен, пока США не согласятся восстановить отношения с Россией, учитывая ее геополитические интересы, и не изменят глобальную карту безопасности. Сейчас в России реально заинтересованы только в том, чтобы США было как можно хуже.

Напомним, выборы в США состоятся во вторник, 5 ноября, однако многие американцы уже проголосовали досрочно, такая возможность существует. После закрытия избирательных участков ещё будет продолжаться подсчет голосов, что может затянуться, в случае минимальной разницы между кандидатами. Сейчас борьба между Харрис и Трампом идёт в упор. Распределение голосов в опросах у них одинаковое – по 49%.