Появился интересный конкурент: насколько высоки шансы Эрдогана переизбраться президентом
Вероятно, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган будет пытаться в течение следующего месяца изменить курс своей политики. Он понимает, что на политической арене ему дышит в спину еще один кандидат в руководители страны.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, землетрясение показало настоящее лицо Эрдогана.
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Эрдоган теряет благосклонность турецкого народа
Андрей Вигиринский объяснил, что в любых выборах, безусловно, могут быть фальсификации.
"Вопрос в том, что Турция так или иначе является демократической страной с определенными ограничениями, но, тем не менее", – подчеркнул он.
Политолог констатировал, что в любом случае наблюдатели от международных институтов организаций будут фиксировать нарушения и легитимизировать выборы с точки зрения их оценки внешней среды.
По поводу шансов Эрдогана к землетрясению мне кажется, что шансы у него были значительно выше,
– сосредоточил внимание он.
Вигиринский объяснил, что человеческие потери, скандалы, связанные со строительством, коррупцией при введении в эксплуатацию соответствующих жилых домов, неэффективностью управления, недостаточным реагированием на происходящее показали истинное лицо турецких властей.
Оппонент Эрдогана
Политолог рассказал, что в противовес Эрдогану выступает еще один кандидат в президенты Турции Кемаль Килидароглу.
Довольно интересен у него оппонент,
– добавил он.
По его мнению, он консолидирован и согласован оппонентом от оппозиционных сил, который предлагает совершенно иную политику.
Соответственно, Кемаль Киличдароглу выдвигает идею, чтобы президент в Турции фактически имел номинальные церемониальные функции, а парламент и правительство – приоритет с точки зрения определения правления страны.
"Человек имеет поддержку непосредственно в крупных городах миллионниках и у политических сил, которые являются оппозиционными Эрдогану", – подчеркнул политолог.
По словам Вигиринского, сама позиция Эрдогана перестала быть настолько устойчивой, как она была непосредственно до землетрясения.
Хотя это удивительно связывать политику и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, но оказывается они имеют взаимосвязь,
– убежден он.
Впрочем, предположительно, Эрдоган будет пытаться исправить ситуацию.
Какие планы у Эрдогана
Андрей Вигиринский сообщил, что пока еще нет расширенной информации о распределении приверженности избирателей между кандидатами.
"У Эрдогана есть не так много времени, чтобы попытаться изменить свой образ жесткого и неудобного президента Турции и политика на что-то ближе к тому, что предлагает его оппонент", – отметил он.
По его словам, есть высокая вероятность, что Турция изменит свою внешнюю политику, например, относительно принятия двух членов в Североатлантический альянс.
Также не исключение, что турецкие власти пересмотрят и свои отношения с Россией. Уже был сделан шаг, в частности, приостановлен экспорт товаров в РФ.
Эрдоган теоретически допускает, что для успеха или улучшения своих позиций на выборах ему нужно, наверное, попытаться сблизиться или продемонстрировать, что он сближается с позицией стран ЕС, то есть тех стран, которые часто его осуждали за довольно авторитарные методы управления,
– сообщил он.
По его мнению, Эрдогана ждет месяц перемен, которые будут на руку и украинскому народу.
В Турции скоро будут проходить выборы
- Напомним, что 14 мая этого года в Турции пройдут очередные выборы президента. Не стоит исключать, что граждане государства будут выбирать себе нового лидера (или оставят старого), опираясь, в частности, на позицию кандидатов в отношении России и ее войны против Украины.
- Собственно, единственным представителем от оппозиционных партий Турции стал Кемаль Килидороглу. Именно этот политик является самой большой угрозой для Эрдогана, желающего остаться у власти после почти 9 лет правления.
- В то же время востоковед Михаил Якубович считает, что эти выборы станут самыми тяжелыми за 20 лет для Турции. Также, по его словам, вряд ли народ страны выберет кого-нибудь другого, вместо Эрдогана.