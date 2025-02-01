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1 февраля 2025, 18:17
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Администрация Трампа хочет, чтобы Украина провела выборы после "перемирия"

Сергей Попович

Администрация Трампа считает, что Украине нужно провести выборы хотя бы после "перемирия". Кит Келлог отметил, что проводить выборы во время войны – это нормально.

Выборы во время военного положения запрещены в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему администрация Трампа настаивает на выборах в Украине

Специальный посланник Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны, генерал Кит Келлог, заявил, что Соединенные Штаты ожидают проведения выборов в Украине, особенно если будет достигнуто соглашение о "перемирии".

Келлог отметил, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться,
– подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил в эфире телемарафона, что в Украине не может быть ни президентских, ни парламентских выборов в условиях военного положения. После отмены военного положения выборы можно будет провести, отметил он и на это не придется "ждать годами".