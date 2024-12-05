Украина готова немедленно провести выборы после достижения справедливого мира, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина может перейти к демократическим выборам после установления мира. Он также добавил, что президент государства готов к выборам в любой момент.

Ермак отметил, что для проведения выборов должны быть определенные условия, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraf.

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Будут ли выборы в Украине в 2025 году

Глава Офиса Президента заявил, что одним из важных моментов по проведению выборов является необходимость в том, чтобы демократический мир признал эти выборы как демократические. А также как такие, что соответствуют всем мировым стандартам демократии.

По словам Ермака, это означает, что на выборах все граждане Украины смогут проголосовать, включая военных, и людей, которые временно покинули страну. Он добавил, что президент Владимир Зеленский готов провести такие выборы.

Глядя на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране,

– говорит Ермак.

Кроме этого, он добавил, что Украина тратит средства на зарплаты, в частности, для военных, чтобы выжить и выиграть эту войну. Поэтому в случае проведения выборов, ей понадобится помощь партнеров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будут проводить выборы до завершения войны. По словам президента, Конституция и другие законы не позволяют проводить выборы в военное время и никто в мире этого не требует.

Он также отметил, что в Украине есть люди, которые "проголодались до выборов настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше чем ради него". Зеленский считает это губительным явлением.