Оккупированные территории – не единственное препятствие: эксперт о том, что нужно сделать перед выборами

Выборы требуют максимального спектра прав и свобод, зато военное положение предусматривает ограничения для обороны государства. В то же время после прекращения огня необходимо провести аудит безопасности общин по 53 индикаторам для определения пригодных территорий.

Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская объяснила 24 Каналу, что по логике должны были быть сначала парламентские, однако власть стремится к президентским.

Смотрите также: Выборы через "Дію": Федоров честно ответил, реально ли это реально

Возможны ли выборы в Украине во время военного положения?

"Выборы не могут происходить в условиях военного положения, потому что выборы – это максимальный спектр прав и свобод, которые государство должно гарантировать, а военное положение – это ограничения, необходимые для обороны государства в момент экзистенциальной угрозы", – сказала Айвазовская.

Однако перед восстановлением политических процессов необходимо определить, где именно будут проходить выборы. Оккупация 20% территории не означает, что остальные общины пригодны для выборов. Многие из них не имеют инфраструктуры, оттуда выехало большинство избирателей, и там отсутствует обеспечение базовых услуг для полноценной организации избирательного процесса.

Представители "Опоры" разработала систему из 53 индикаторов для аудита безопасности общин и уже провели пилотную проверку 15 общин.

Если Россия откажется от массовых атак, но будет использовать террористические методы, рекрутируя через телеграмм-каналы подростков для подкладывания взрывчатки возле избирательных участков, община должна иметь средства должным образом реагировать на эти вызовы,

– объяснила Айвазовская.

Поэтому критически важно, чтобы избиратели имели возможность получить базовую медицинскую помощь.

Стоит ли объединять различные выборы, чтобы сэкономить ресурсы?

"После окончания военного положения и прекращения огня необходимо провести аудит безопасности общин, чтобы определить пригодные территории – иначе это будет произвольно начерчено на карте, что неприемлемо, ведь речь идет о конституционных правах людей. Второй вопрос – какие выборы должны состояться в первую очередь", – подчеркнула Айвазовская.

Президентские выборы технически проще парламентских – один округ, один победитель, тогда как парламентские с открытыми региональными списками гораздо сложнее из-за рейтингования и зависимости мандатов от явки.

По последовательности должны были быть сначала парламентские, но президент может повторить сценарий 2019 года, когда на его рейтинге вытащил неизвестную партию с непрофессиональными политиками. Поэтому мы имеем парламент, который в эти трудные времена не является центром принятия решений. Местные выборы, пропущенные в конце октября 2025 года, стоит проводить не в первую очередь,

– объяснила Айвазовская.

Гражданская сеть "Опора" не поддерживает идею объединения различных выборов, потому что это не удешевляет процесс – требует больше избирательных комиссий для каждого типа выборов, а также создает хаос и проблемы для политического восстановления в послевоенный период.

Что известно о потенциальных выборах в Украине?