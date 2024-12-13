Три мифа о выборах в Украине

Значительная часть общества переключилась в предвыборный режим. Никаких объективных оснований для этого нет. Но это уже сильно разрушает общественную сплоченность, а также управляемость системы, которая и так довольно слабая. Если будем так продолжать, потеряем страну.

Когда на самом деле возможны выборы

Многие считают, что выборы состоятся уже весной. Наверное, потому что Дональд Трамп закончит войну за 48 часов. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Но чтобы закончить войну, надо сначала получить согласие России на переговоры. По моим оценкам, это произойдет осенью 2025 года, когда ключевые российские ресурсы начнут заканчиваться. К этому времени россияне будут пытаться нас дожать, а что если удастся (и таки удастся, если мы досрочно перейдем из режима войны в режим выборов).

Далее где-то полгода будут продолжаться сложные переговоры. После этого мирное соглашение. Далее полгода до выборов. То есть где-то середина 2026 года. Так что, говорить о выборах сейчас – очень рано.

Это, по моему мнению, наиболее вероятный сценарий. Могут быть и другие, но я пока не вижу причин. Конечно, российский режим может посыпаться и меньше чем за две недели, как режим Асада, и это может начаться в любой момент, например, завтра утром. Но каждого черного лебедя кто-то предусмотрительно лелеет, а я таких признаков пока не вижу.

Вредные мифы из инфопространства

Между тем наше информационное пространство наполнено вредными мифами, и миф о быстрых выборах – лишь один из них. Другой – это миф о том, что выборов в Украине якобы требуют западные союзники. Это не так. Подобные заявления делали только фрики, никем не уполномоченные, или кандидаты на какие-то должности в новой администрации, чтобы выделиться.

Еще один миф – нам надо скопировать чей-то опыт, чтобы провести выборы. Но на самом деле не существует ни одного государства с такими вызовами, как у нас сейчас. Изучение опытов других стран с аналогичными, на первый взгляд, ситуациями доказывает, что они не аналогичны, а этот опыт не релевантный.

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Один из самых вредных мифов – о возможности онлайн голосования. Любую электронную коммуникацию по определению нельзя анонимизировать. Выборы, на которых личный выбор каждого и каждой известен всей стране (что вытекло один раз, становится публичным достоянием), – это не выборы вообще. Выборы должны быть тайными, это базовое требование. Я уже не говорю об угрозе иностранного вмешательства, "транзитный сервер" (кто помнит Оранжевую революцию) и доверие к результату.

Еще одна важная вещь: у нас нет законодательства для проведения послевоенных выборов. Ситуация просто не описана в нормативно-правовых актах, а имеющиеся описания под нее не подходят. Законодательство надо тщательно и заблаговременно разрабатывать, желательно без спешки.

Наконец, без обновления реестра избирателей никакие выборы провести невозможно. А это достаточно тяжелая, долгая и кропотливая работа. Трудно сказать, сколько времени нужно. Лучше начинать заблаговременно.

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Кто толкает общество думать о выборах тогда, когда страна истекает кровью в борьбе за выживание с шансами не 100%? Отдельные политики, которые давно вышли из моды и мечтают вернуться, а время неумолимо, надо спешить. Политтехнологи, которые без работы обеднели. Прихвостни, которые боятся повылетать из обоймы. Бандиты, которым надо легализоваться. Специалисты по разведению ло*ов, для которых выборы являются охотничьим сезоном.

Итак, дамы и господа, выключаем режим выборов, если кто-то включил. Вспоминаем, что сначала война, победа, приемлемые условия мира, а только потом выборы. Иначе может случиться, что выборов уже больше не будет никогда.