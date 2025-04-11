Повоенные выборы в Украине: Стефанчук рассказал о подготовке законодательства

В Украине идет подготовка к разработке законодательства для проведения послевоенных выборов, которые требуют отдельного законодательного акта. Парламент уже работает над инициативой для организации выборов после завершения военного положения.

Об этом Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в программе "Есть разговор" на YouTube-канале Укринформа, передает 24 Канал. Выборы в Украине, которые состоятся после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, предусмотренную Конституцией, поэтому для их проведения необходимо разработать отдельный законодательный акт.

Читайте также "Абсолютная чушь": у Зеленского прокомментировали публикации СМИ о "выборах летом"

Украина готовится к послевоенным выборам

Он отметил, что после завершения военного положения Украина сможет начать подготовку к выборам, но это потребует разработки новых законодательных норм, поскольку постчерговые выборы не подпадают под существующие категории Конституции.

Я бы очень просил всех смотреть на действующее законодательство, где в Избирательном кодексе и в Законе о режиме военного положения четко сказано: во время военного положения выборы не проводятся. Все остальное, манипуляции некоторых политических партий и политиков,

– отметил Стефанчук.

Спикер парламента также отметил, что важным является обеспечение демократичности избирательного процесса и международного признания результатов голосования. Однако, власть сталкивается с рядом вопросов, в частности, как будут голосовать военные, переселенцы, граждане за рубежом, а также организация работы наблюдателей.

Стефанчук подчеркнул, что для проведения послевоенных выборов потребуется отдельный законодательный акт, и парламент уже начал подготовительные действия для разработки такой инициативы. Также рассматривается вопрос о возможности проведения выборов президента, парламента и местных выборов одновременно, но пока это остается открытым вопросом.

Кроме того, спикер Верховной Рады отметил, что проведение голосования через "Дію" маловероятно из-за высокого риска манипуляций, в частности из-за использования дипфейков и дезинформации.