Возможны ли выборы в Украине уже в октябре 2025 года: в ЦИК ответили

В Центральной избирательной комиссии рассказали, возможны ли выборы в Украине в октябре 2025 года. Однако, там отметили, что дискуссии на эту тему сейчас прежде всего выгодны России.

Таким образом она может пытаться дестабилизировать ситуацию в государстве и подорвать легитимность власти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью председателя ЦИК Олега Диденко "Радио Свобода".

Смотрите также Если бы выборы были в ближайшее воскресенье: сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского

Что говорят о выборах в ЦИК

По словам Диденко, теоретически выборы в Украине в 2025 году возможны. Однако для этого необходимо завершение войны и отмена военного положения.

Теоретически возможны ли выборы в Украине 26 октября? Теоретически возможны. Но что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение, и чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса,

– говорит председатель ЦИК.

Он добавляет, что в текущих условиях считает такой сценарий маловероятным и отмечает, что пока нет конкретных действий, которые были бы направлены на подготовку избирательного процесса на эту дату. Диденко объясняет это тем, что пока нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах.

Председатель ЦИК также заявил, что Украина не готова к проведению выборов по почте или онлайн. По его мнению, послевоенные выборы не являются местом для экспериментов, ведь они, вероятно, будут очень сложными и ответственными. Именно поэтому кардинальные нововведения могут иметь негативное влияние и дестабилизировать ситуацию.