Зеленский назвал главное условие для проведения выборов в Украине
- Владимир Зеленский заявил, что главным условием для проведения выборов в Украине является прекращение огня.
- Для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней, но этот срок может быть изменен и согласован с партнерами и Россией.
Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. По словам президента, необходимым условием для этого является прекращение огня.
Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.
Какова позиция Зеленского относительно выборов?
Владимир Зеленский объяснил, что для проведения выборов нужна инфраструктура безопасности.
Нужно для выборов прекращение огня. Если прекращение огня будет, мы готовы к выборам,
– подчеркнул глава государства.
Сейчас для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней. В то же время, по словам президента, это может быть и другой срок, который Украина готова согласовать с партнерами и Россией.
Прежде всего самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом,
– подытожил Владимир Зеленский.
Во время разговора с журналистами глава государства добавил, что для проведения выборов также требуется сотрудничество народных депутатов Украины относительно изменений в законодательстве.
Почему тема выборов снова актуальна?
Дональд Трамп недавно обратился к президенту Украины с призывом трезво оценивать ситуацию о возможности проведения выборов в Украине. По его словам, подавляющее большинство украинцев выступает за достижение договоренностей.
В ответ Владимир Зеленский поговорил с представителями Верховной Рады и заявил, что ожидает от них видение относительно вероятности проведения выборов во время военного положения.
16 декабря СМИ сообщили, что в "Слуге народа" начинают работу над законом о выборах во время войны. По имеющейся информации, руководителем соответствующей рабочей группы станет первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.