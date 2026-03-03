Выборы во время войны: Зеленский ответил, готовят ли законопроект

Владимира Зеленского спросили, на каком этапе законопроект о выборах во время войны. Но президент ответил довольно коротко.

Также Зеленский выразил сомнение, что документ точно будет принят. Это заявление прозвучало во время брифинга.

Смотрите также "Выборы для россиян не главное": Буданов объяснил, чего хочет враг

Готовят ли законопроект о проведении выборов во время войны?

Журналисты поинтересовались, какие ключевые вопросы относительно избирательного процесса обсуждают сейчас.

Нет у меня ни с кем диалога по законопроекту о выборах,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание! В Украине избирательное законодательство прописано для мирного времени. Документов, которые бы регулировали проведение выборов во время войны, не существует. А потому, если действительно будет решение о проведении выборов во время войны, следует разработать соответствующее законодательство, которое бы учло все проблемные моменты.



В феврале говорилось, что в Верховной Раде работает рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период. Юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал 24 Каналу: речь о выборах только после войны, не во время.

Пойдет ли Зеленский на выборы, если они будут?

Гарант еще не определился. 3 марта опубликовали его интервью, в котором президент сказал: учтет пожелания украинцев.

Если выборы состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться,

– высказался он.

В конце февраля Зеленский довольно резко обратился к партнерам, мол, пусть определятся – они действительно хотят выборов или просто ищут способ избавиться от него как от президента.