"Одноразовое" законодательство и куча нерешенных вопросов: что говорят в Верховной Раде о выборах

Украина все же собирается провести выборы во время войны. А поскольку соответствующего законодательства нет, его разработают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Правда ли, что в Украине будет закон о выборах во время войны?

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 декабря заявил, что подписал распоряжение и создал рабочую группу по подготовке этого законопроекта.

Группу возглавил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. В ее состав войдут представители всех без исключения фракций и групп.

Кроме этого, привлекут представителей гражданского общества, в частности "Опоры", которые профессионально разбираются в вопросах организации выборов. И, конечно, Центральной избирательной комиссии.

Впервые, к большому сожалению, мы формируем законодательство о выборах, которое идет после вопросов, связанных с этой страшной войной, и поэтому для нас очень важно, что такого опыта практически в мире очень мало или его нет вообще. Есть такие вещи, которые в учебниках не написаны, и поэтому рабочая группа будет нарабатывать все нюансы применения избирательного кодекса и так далее, связанных с этой войной. Там очень много вопросов,

– сказал Стефанчук.

А как будут голосовать военные?

Стефанчук пояснил: этот вопрос – один из самых определяющих, но не единственный.

"Здесь не только обеспечение возможности военных участвовать в выборах как пассивное избирательное право, но и активное избирательное право военных, право избираться. Это тоже мы должны понять. Кроме этого, нам нужно решить вопрос (и здесь мы тоже будем советоваться с коллегами-дипломатами) голосования миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами Украины", – подчеркнул председатель ВР.

С украинцами за рубежом есть такой момент: многие страны запрещают голосование за пределами дипломатических или консульских учреждений. То есть надо понять, как этот закон будет соотноситься с национальным законодательством разных стран.

Еще одним вызовом является то, как проводить выборы или как относиться к выборам на временно оккупированных территориях.

"Мы не хотим, чтобы это было использовано агрессором в случае непроведения или проведения с какими-то ограничениями, как то, что Украина добровольно якобы отказалась от этих территорий" – акцентировал Стефанчук.

Как и всегда во время выборов, должны приехать международные наблюдатели, чтобы подтвердить: выборы в Украине прошли демократично.

"Нам нужно это решить, потому что мы не Путин, мы не Россия, нам не нужны выборы для отвода глаз, нам нужны выборы, которые будут признаны демократическим и цивилизованным миром", – сказал глава парламента.

Он выразил уверенность в том, что профессиональная рабочая группа "наработает тот документ, который даст возможность провести в Украине не просто выборы, а безопасные, демократические выборы, к которым будет доверие во всем мире".

Когда они будут, как, при каких условиях – я не хотел бы начинать сейчас эту дискуссию, потому что дадим возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться, потому что по каждому вопросу есть целый ряд за и против, которые надо проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, который будет одноразового использования, именно для этих выборов. А дальше, я надеюсь, мы перейдем на платформу, которая предусмотрена в Конституции, в избирательном кодексе, и будем двигаться по этому пути,

– завершил Руслан Стефанчук.

А что говорят в России?

Путин цинично заявил, якобы "подумает" над тем, стоит ли прекращать огонь на время выборов. А еще сказал, что будет требовать, чтобы украинцы в России голосовали.