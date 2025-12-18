Президентские выборы в Действии: Зеленский оценил идею онлайн-голосования

Владимир Зеленский снова высказался о возможности проведения выборов в Украине. Президент заявил, что он поддерживает идею онлайн-голосования.

Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.

Может ли голосование состояться в онлайн-формате?

Владимир Зеленский объяснил, что депутаты пока не имеют готовых наработок по закону о выборах, однако все необходимые сигналы он им уже передал.

По словам главы государства, Соединенные Штаты обращались с запросом о возможности проведения президентских выборов, и он заявил о готовности к такому сценарию. В то же время вопрос выборов в Верховную Раду и местных выборов пока не рассматривался.

Журналисты также спросили Зеленского о возможности голосования через Дію или другие электронные сервисы для украинцев за рубежом.

Я всегда поддерживал и поднимал этот вопрос, еще с начала COVID-19, относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли,

– отметил президент.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом предположил, что сначала будет объявлено перемирие, чтобы провести выборы, а уже потом подписано мирное соглашение. Эксперт убежден, что Трамп давит на Зеленского темой выборов, сигнализируя ему о том, что если он не согласится на "мирный план" США, то вместо него это сделает другой человек.

