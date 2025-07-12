Я не Путин, я не буду президентом 30 или 35 лет, – Зеленский

Зеленский заявил, что не собирается засиживаться на посту президента, как это делает Путин. Он добавил, что хочет сохранить уважение к себе.

Об этом он заявил в документальном фильме русской службы BBC "Зеленский. Его история". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как долго Зеленский собирается быть президентом?

Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это означает, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно,

– заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и детей.

"Для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше", – добавил глава государства.

Напомним, в Раде работают над законопроектом о выборах, которые состоятся после войны. Вениславский отметил, что после окончания военного положения страна столкнется с рядом вызовов в избирательном процессе.