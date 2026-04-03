Фейковые плакаты партии "Тиса" на украинском: в Венгрии разгорелся скандал перед выборами
В венгерском городе Дебрецен появились поддельные предвыборные плакаты партии "Тиса" на украинском языке. Кандидат Томпа Енике уже подала жалобу из-за нарушения авторских прав и незаконного размещения материалов.
Расклейщики плакатов назвались "волонтерами". Об этом сообщает Telex.
Что известно об инциденте с агитационными политическими плакатами в Венгрии?
В венгерском городе Дебрецен зафиксировали фейковые предвыборные плакаты партии "Тиса". На них на украинском языке указано имя кандидата Томпы Энике и фразу "Голосуй 12 апреля".
Экс-кандидат от оппозиционной партии Пастор Золтан сообщил, что расклейщики назвали себя "волонтерами", а плакаты изготовлены высококачественно, из материалов, которые использует сама партия.
Фейковые плакаты, которые разместили в Венгрии / С фейсбук-страницы Пастора Золтана
Партия "Тиса" сообщила, что подала жалобу из-за незаконной подготовки плакатов, нарушения авторских прав, отсутствия исходных данных и нарушения принципов добросовестности. Кроме того, на плакате название партии написано с ошибкой – "Тіса".
Выборы в Венгрии: последние новости
В Венгрии продолжается предвыборная гонка. Уже 12 марта венгры смогут проголосовать за следующего премьер-министра для своей страны. Известно, что для Виктора Орбана особенно важно удержать кресло премьера, поэтому он любыми способами пытается остаться на посту.
Известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Венгрию для поддержки премьер-министра Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Однако оппозиционер Петер Мадьяр критикует визит, видя в нем возможные нераскрытые политические или военные договоренности между США и Венгрией.
У Виктора Орбана возникло немало трудностей. Он сталкивается с экономическими проблемами и обвинениями в коррупции накануне парламентских выборов, что повышает шансы на победу "Тисы".
Кроме того, связи премьер-министра Венгрии с Россией и его попытки ослабить санкции Евросоюза против Москвы подрывают его имидж. В свою очередь позиция обещает вернуть проевропейский курс.