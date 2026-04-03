Розклеювачі плакатів назвалися "волонтерами". Про це повідомляє Telex.
Що відомо про інцидент з агітаційними політичними плакатами в Угорщині?
В угорському місті Дебрецен зафіксували фейкові передвиборчі плакати партії "Тиса". На них українською мовою зазначено ім'я кандидатки Томпи Еніке та фразу "голосуй 12 квітня".
Екскандидат від опозиційної партії Пастор Золтан повідомив, що розклеювачі назвали себе "волонтерами", а плакати виготовлені високоякісно, з матеріалів, які використовує сама партія.
Фейкові плакати, які розмістили в Угорщині / З фейсбук-сторінки Пастора Золтана
Партія "Тиса" повідомила, що подала скаргу через незаконну підготовку плакатів, порушення авторських прав, відсутність вихідних даних та порушення принципів добросовісності. Крім того, на плакаті назва партії написана з помилкою – "Тіса".
Вибори в Угорщині: останні новини
В Угорщині триває передвиборчі перегони. Вже 12 березня угорці зможуть проголосувати за наступного прем'єр-міністра для своєї країни. Відомо, що для Віктора Орбана це особливо важливо втримати крісло прем'єра, тому він будь-якими способами намагається залишитися на посаді.
Відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину для підтримки прем'єр-міністра Віктора Орбана перед парламентськими виборами. Проте, опозиціонер Петер Мадяр критикує візит, вбачаючи в ньому можливі нерозкриті політичні чи військові домовленості між США та Угорщиною.
У Віктора Орбана виникло чимало труднощів. Він стикається з економічними проблемами та звинуваченнями в корупції напередодні парламентських виборів, що підвищує шанси на перемогу "Тиси".
Крім того, зв'язки прем'єр-міністра Угорщини з Росією та його спроби послабити санкції Євросоюзу проти Москви підривають його імідж. Своєю чергою, позиція обіцяє повернути проєвропейський курс.