Розклеювачі плакатів назвалися "волонтерами". Про це повідомляє Telex.

Що відомо про інцидент з агітаційними політичними плакатами в Угорщині?

В угорському місті Дебрецен зафіксували фейкові передвиборчі плакати партії "Тиса". На них українською мовою зазначено ім'я кандидатки Томпи Еніке та фразу "голосуй 12 квітня".

Екскандидат від опозиційної партії Пастор Золтан повідомив, що розклеювачі назвали себе "волонтерами", а плакати виготовлені високоякісно, з матеріалів, які використовує сама партія.

Фейкові плакати, які розмістили в Угорщині / З фейсбук-сторінки Пастора Золтана

Партія "Тиса" повідомила, що подала скаргу через незаконну підготовку плакатів, порушення авторських прав, відсутність вихідних даних та порушення принципів добросовісності. Крім того, на плакаті назва партії написана з помилкою – "Тіса".

