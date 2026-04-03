Расклейщики плакатов назвались "волонтерами". Об этом сообщает Telex.

Смотрите также Соперник Орбана призвал Россию не влиять на выборы и пообещал сбалансированные отношения

Что известно об инциденте с агитационными политическими плакатами в Венгрии?

В венгерском городе Дебрецен зафиксировали фейковые предвыборные плакаты партии "Тиса". На них на украинском языке указано имя кандидата Томпы Энике и фразу "Голосуй 12 апреля".

Экс-кандидат от оппозиционной партии Пастор Золтан сообщил, что расклейщики назвали себя "волонтерами", а плакаты изготовлены высококачественно, из материалов, которые использует сама партия.

Фейковые плакаты, которые разместили в Венгрии / С фейсбук-страницы Пастора Золтана

Партия "Тиса" сообщила, что подала жалобу из-за незаконной подготовки плакатов, нарушения авторских прав, отсутствия исходных данных и нарушения принципов добросовестности. Кроме того, на плакате название партии написано с ошибкой – "Тіса".

Выборы в Венгрии: последние новости