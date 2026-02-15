В Венгрии продолжается избирательная кампания в парламент, в которой ведут борьбу главные оппоненты - действующий премьер Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр. Орбан неоднократно высказывал свою негативную позицию в отношении Украины, но и Мадьяр также против ускоренного ее вступления в ЕС.

Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, о том, какие принципиальные различия между премьером Венгрии и его оппонентом на выборах. Напомним, что Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана в ведении грязной кампании против него, ведь команда премьера шантажирует его интимными видеозаписями.

Благодаря чему Орбан имеет тесную связь с Россией?

"Орбан и Мадьяр – кардинально противоположные политики. Конечно, есть вопросы и к Петеру Мадьяру. Я не хочу сейчас это озвучивать, сделаю после выборов, чтобы Орбан и его сторонники не говорили о вмешательстве в выборы", – подчеркнул Томпа.

Однако Петр Мадьяр, по его мнению, настроен европейскоцентрично в противовес Орбану, который выступает не только против Украины, но и фактически всего цивилизованного демократического мира.

К слову. Виктор Орбан обвинил ЕС и Украину в поддержке его главного оппонента на выборах Петера Мадьяра. Венгерский премьер считает это "открытым объявлением войны" его стране. По словам Орбана, Брюссель и Киев собираются устранить венгерское правительство любыми способами и хотят прихода к власти партии "Тиса", ведь тогда "больше не будет вето, не будет сопротивления" по инициативам ЕС.

"Не забывайте, о том, что Орбан является марионеткой Кремля, и все его апелляции относительно того, что якобы Венгрия не может жить без российского газа и нефти, ничего не стоят. Это он не может без этого жить, потому что связан со многими коррупционными схемами", – подчеркнул председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Поэтому, по его словам, стоит дождаться результатов парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля. Хотя и Орбан, вероятно, будет пытаться максимально нейтрализовать Петера Мадьяра.

Томпа напомнил, что примерно 25% активов крупной венгерской нефтегазовой компании MOL принадлежат государству, а остальные – олигархам, приближенным к Орбану.

Кроме этого, MOL имеет мощного акционера, приближенного к России. Поэтому компания капризно выполняет все прихоти Кремля. Более того, у MOL есть несколько концессионных скважин в Ханты-Мансийске Тюменской области России,

– отметил Тибор Томпа.

Поэтому на сегодня Орбан и вся его власть, как отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области, связана с Кремлем.

Какие заявления относительно Украины делал Петер Мадьяр?