Приближенный к Кремлю: как Орбан связан с грязными нефтяными схемами
- Виктор Орбан имеет тесные связи с Россией через коррупционные нефтяные схемы и олигархов.
- В то же время Петер Мадьяр настроен европейскоцентрично в противовес Орбану.
В Венгрии продолжается избирательная кампания в парламент, в которой ведут борьбу главные оппоненты - действующий премьер Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр. Орбан неоднократно высказывал свою негативную позицию в отношении Украины, но и Мадьяр также против ускоренного ее вступления в ЕС.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, о том, какие принципиальные различия между премьером Венгрии и его оппонентом на выборах. Напомним, что Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана в ведении грязной кампании против него, ведь команда премьера шантажирует его интимными видеозаписями.
Благодаря чему Орбан имеет тесную связь с Россией?
"Орбан и Мадьяр – кардинально противоположные политики. Конечно, есть вопросы и к Петеру Мадьяру. Я не хочу сейчас это озвучивать, сделаю после выборов, чтобы Орбан и его сторонники не говорили о вмешательстве в выборы", – подчеркнул Томпа.
Однако Петр Мадьяр, по его мнению, настроен европейскоцентрично в противовес Орбану, который выступает не только против Украины, но и фактически всего цивилизованного демократического мира.
К слову. Виктор Орбан обвинил ЕС и Украину в поддержке его главного оппонента на выборах Петера Мадьяра. Венгерский премьер считает это "открытым объявлением войны" его стране. По словам Орбана, Брюссель и Киев собираются устранить венгерское правительство любыми способами и хотят прихода к власти партии "Тиса", ведь тогда "больше не будет вето, не будет сопротивления" по инициативам ЕС.
"Не забывайте, о том, что Орбан является марионеткой Кремля, и все его апелляции относительно того, что якобы Венгрия не может жить без российского газа и нефти, ничего не стоят. Это он не может без этого жить, потому что связан со многими коррупционными схемами", – подчеркнул председатель венгерской общины Киева и Киевской области.
Поэтому, по его словам, стоит дождаться результатов парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля. Хотя и Орбан, вероятно, будет пытаться максимально нейтрализовать Петера Мадьяра.
Томпа напомнил, что примерно 25% активов крупной венгерской нефтегазовой компании MOL принадлежат государству, а остальные – олигархам, приближенным к Орбану.
Кроме этого, MOL имеет мощного акционера, приближенного к России. Поэтому компания капризно выполняет все прихоти Кремля. Более того, у MOL есть несколько концессионных скважин в Ханты-Мансийске Тюменской области России,
– отметил Тибор Томпа.
Поэтому на сегодня Орбан и вся его власть, как отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области, связана с Кремлем.
Какие заявления относительно Украины делал Петер Мадьяр?
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр в 2025 году заявлял, что его партия не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Он отметил, что Венгрия совместно с европейскими союзниками должна ответственно управлять "нашим общим домом – Европой". Это, по его словам, означает, что его партия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и нового бюджета ЕС.
Кроме того, оппозиционный венгерский политик отметил, что Венгрия должна прилагать усилия, чтобы остановить войну в Украине, а не только "писать посты и пугать эскалацией". В то же время он считает допустимыми контакты с Россией только, если они могут поспособствовать достижению мира.
Ранее, в 2024 году, Мадьяр, будучи оппозиционным политиком, отмечал, что разделяет позицию венгерского правительства не посылать войска или оружие в Украину из Венгрии. Он тогда добавил, что известно, о том, какая "чувствительная ситуация в Венгрии в этой войне". В то же время Мадьяр поддержал право Украины на самозащиту и назвал Владимира Путина "агрессором".