Орбан строит предвыборную кампанию на ненависти ко мне и Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Виктор Орбан строит свою предвыборную компанию на ненависти к нему, украинцам и ЕС. Он добавил, что венгры хороший народ, и они "гораздо больше, чем один человек".

Глава государства также отметил, что Орбан его (Зеленского – 24 Канал) ненавидит. Об этом заявил президент Украины во время ответа на вопрос ирландского блогера.

Смотрите также Спекулирует, – у Зеленского объяснили, почему у Орбана обострилась антиукраинская позиция

Почему Орбан так ненавидит Украину?

Владимир Зеленский рассказал о ненависти со стороны венгерского премьер-министра. Орбан начал прямо критиковать Украину, Европу и всю власть.

Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС, к Урсуле фон дер Ляйен. Это его программа выборов,

– отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что венгры – это очень сильный народ и они сами должны выбирать свое будущее. Он добавил, что все сейчас зависит от их решения.

Напомним, что Путин провел телефонный разговор с Виктором Орбаном и похвалил его за антиукраинскую позицию. Они также обсудили будущее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как Орбан демонстрирует свою ненависть к Украине?