94% якобы "за" Путина: как происходит "голосование" на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины началась неделя так называемых псевдовыборов. Россияне уже объявили, каким будет результат перевыборов Владимира Путина, но дальше продолжают запугивать украинцев.

В эфире 24 Канала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, как происходит "голосование" на ВОТ. Отметим, что "выборы" продлятся до 17 марта.

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Сеть кишит пропагандистскими роликами

Враг проводит на оккупированных территория псевдовыборы, запугивая местное население. Террор украинцев в оккупации начался задолго до перевыборов Путина. Ведь сначала оккупанты заставляли украинцев российские паспорта, а потом угрожали людям конфискацией имущества.

Сейчас началась неделя, когда российские захватчики ходят по домам и заставляют людей участвовать в этом шабаше. Уже появляются пропагандистские ролики, как люди на оккупированных территориях якобы "добровольно" голосуют.

На самом деле россияне приходят домой к пожилым людям, которые физически не могут никуда пойти, и заставляют их бросать бюллетени в уже заполненные урны. Более того, появилось видео, на котором бабушка якобы крестит урну со словами "слава Путину".

Мы все понимаем, что если есть предатели, то таких людей меньшинство. Все же люди на оккупированных территориях запуганы. Если они и участвуют в так называемых выборах, то только для того, чтобы спасти свою жизнь,

– отметила Сысоева.

Она вспомнила, как во время так называемого референдума по частным секторам ездили машины, в громкоговоритель объявляли фамилии людей и призывали голосовать. Учитывая то, что в автомобиле сидят не только женщины, которые ходят с урнами, но и вооруженные российские солдаты, то конечно люди из страха за свою собственную жизнь выходили и голосовали.

Оккупанты уже подсчитали голоса и заявили, что вроде 94% людей поддерживают диктатора. Однако ни для кого не секрет, как Путин "покупает любовь людей".

Как россияне поднимают явку избирателей

В общем оккупанты завезли на временно оккупированные территории Украины примерно 100 тысяч россиян. В то же время Россия заявила, что с конца февраля до 9 марта на ВОТ якобы проголосовало 30% населения.

Очевидно, россияне используют "гастролеров" для того, чтобы поднять явку на псевдовыборы. К тому же российские захватчики даже не скрывают свои махинации. Они открыто заявляли, что голосовать могут все: украинцы, завезенные россияне и даже люди, которые не имеют российского паспорта.

То, что враг свозит своих людей – доказанный факт. Например, в Мелитополе осталась лишь треть местного населения,

– отметила депутат Запорожского районного совета.

К сожалению, количество местных жителей в оккупированных городах будет уменьшаться, ведь захватчики тотально взялись за заселение наших территорий россиянами из глубинок страны-агрессора. Россияне придумали уже даже названия этим программам переселения, например, "запорожская цель", "время героев".

Псевдовыборы на оккупированных территориях