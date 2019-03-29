Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале

В день выборов 31 марта на 24 канале – большой избирательный марафон. Уже с 7 утра журналисты телеканала будут дежурить на избирательных участках по всей стране, в штабах кандидатов и ЦИК, чтобы оперативно рассказывать, как голосует страна.

В 18:00 телеканал начинает большой избирательный марафон, который продлится полтора суток. Ведущие канала Артем Овдиенко, Дарья Кудимова, Леся Вакулюк, Илона Довгань, Татьяна Круговая и Каролина Король – вместе с лидерами мнений, политиками и самими кандидатами в президенты будут в прямом эфире следить за ходом голосования и событиями в день выборов, и обсуждать результаты народного волеизъявления.

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Сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, 24 канал объявит результаты Национального экзит-пола. В прямом эфире в студии их прокомментирует Алексей Гарань, научный директор Фонда Демократические инициативы.

В ночь выборов 24 канал покажет эксклюзивные кадры из жизни политиков, претендующих на президентское кресло. Чтобы рассказать увлекательные факты о них, журналисты канала съездили на родину кандидатов и отыскали их родственников, друзей и знакомых. Мы покажем и расскажем, какими знают и помнят кандидатов в их родных городах.

В день выборов 24 канал проведет большой избирательный марафон: смотрите анонс