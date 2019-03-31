Реакция Порошенко на результаты экзит-полов: Украина блестяще прошла этот тест

Действующий Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о том, что в первом туре выборов по данным экзит-полов лидирует кандидат Владимир Зеленский. Сам Порошенко на втором месте по лидерству, поэтому попадает во второй тур выборов.

Согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 на выборах президента лидирует Зеленский с 30,4% голосов и Порошенко – 17,8% голосов.

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Порошенко поблагодарил всех, кто вообще пришел на выборы и проголосовал.

"Ключевой предпосылкой нашего курса являются свободные и демократические выборы. И сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла этот тест", – сказал действующий президент.

Он назвал выборы такими, что отвечали всем стандартам ОБСЕ и поблагодарил избирателей за то, что его команда продолжает борьбу во втором туре.

"Я хотел бы поблагодарить тех избирателей, которые несмотря на тонны грязи, которые шли хоть с пятой колонны России, хоть от каналов олигарха-беглеца, очень быстро разобрались в хитросплетении из 39 кандидатов, и не дожидаясь второго тура, уже сейчас поддержали вступление Украины в НАТО и ЕС", – заявил Порошенко.

Недруги из России, украинцы вам так же сломают сценарий и второго тура. Вот увидите,

– обратился он к стране-агрессору.

При этом Порошенко признал, что это еще не победа, но "это огромный шаг к победе, который мы сделали". По словам политика, он не чувствует никакой эйфории, а критически и трезво понимает тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти.

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Это суровый урок для меня. Это серьезный повод для тщательной работы над ошибками, допущенной в последние годы. Но не ошибается тот, кто ничего не делает,

– сказал действующий глава государства.

Он напомнил украинцам, что это им решать – куда Украина пойдет, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет представлять страну на международных встречах с западными партнерами, и кто будет представлять Украину в разговорах с Москвой.

Мы должны сохранить санкции, как мощную мотивацию России тоже участвовать в этих переговорах. И представлять Россию будет не Максим Галкин,

– подчеркнул Порошенко.