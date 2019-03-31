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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Реакція Порошенка на результати екзит-полів: Україна блискуче пройшла цей тест

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      Вибори президента 2019 - реакція Порошенка на результати виборів
      Петро Порошенко зреагував на результати екзит-полів / Twitter-акаунт Петра Порошенка

      Чинний Президент України Петро Порошенко прокоментував інформацію про те, що у першому турі виборів за даними екзит-полів лідирує кандидат Володимир Зеленський. Сам Порошенко на другому місці за лідерством, тож потрапляє у другий тур виборів.

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18:00, на виборах президента лідирує Зеленський з 30,4% голосів та Порошенко – 17,8% голосів.

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      Порошенко подякував усім, хто взагалі прийшов на вибори і проголосував.

      "Ключовою передумовою нашого курсу є вільні і демократичні вибори. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест", – сказав чинний президент.

      Він назвав вибори такими, що відповідали всім стандартам ОБСЄ та подякував виборцям за те, що його команда продовжує боротьбу у другому турі.

      "Я хотів би подякувати тим виборцям, які не зважаючи на тонни бруду, які йшли хоч з п’ятої колони Росії, хоч від каналів олігарха-втікача, дуже швидко розібралися у хитросплетінні з 39-ти кандидатів, і не чекаючи другого туру, вже зараз підтримали вступ України в НАТО та ЄС", – заявив Порошенко.

      Недруги з Росії, українці вам так само зламають сценарій і другого туру. Ось побачите,
      – звернувся він до країни-агресора.

      При цьому Порошенко визнав, що це ще не перемога, але "це величезний крок до перемоги, який ми зробили". За словами політика, він не відчуває жодної ейфорії, а критично і тверезо розуміє той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі.

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      Це суворий урок для мене. Це серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеної протягом останніх років. Але не помиляється той, хто нічого не робить,
      – сказав чинний глава держави.

      Він нагадав українцям, що це їм вирішувати – куди Україна піде, хто буде верховним головнокомандувачем, хто представлятиме державу на міжнародних зустрічах з західними партнерами, і хто представлятиме Україну в розмовах з Москвою.

      Ми маємо зберегти санкції, як потужну мотивацію Росії теж брати участь у цих переговорах. І представляти Росію буде не Максим Галкін,
      – наголосив Порошенко.

       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: скільки українців вже проголосували
      сьогодні
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський День виборів
      Джерело: 24 канал
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