Выбрал ли Путин себе преемника и кто имеет шанс стать им

Пригожин (Евгений Пригожин, соратник российского президента – 24 канал), спецслужбы, военные – это то же самое, это люди, подчиненные Путину. Это его не преемники, это его свита, его окружение, его подчиненные исполнители.

Театр для плебса

Для того чтобы назначить человека преемником, он должен быть ну хоть насколько самостоятельным, независимым, с другими взглядами.

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Кто-то тоже спрашивал: "А Навальный почему не предназначен?". Ну это агент, исполнитель. Назначить для того, чтобы он придерживался, так сказать, указаний своего куратора – это не решение проблемы, это паллиатива, временное решение проблемы.

Хотя, если они захотят какого-нибудь декоративного решения, косметического... То есть такой театр создать для публики, что, мол, смотрите, где же фальсификации? Чуть больше поддержки – они могут (назначить – 24 канал) и Навального. Но эта ситуация не изменит.

Проблема же в том, что нет доверия к власти и народ вокруг пальца обвести можно, устроить представление с выборами. Но это очень быстро все поймут.

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Военный переворот в России: быть или не быть

Поэтому Пригожин… У него наклонны такие садистские, военные, судя по тому, как он действовал по отношению к этим журналистам, которые появились в Центральноафриканской республике.

Предполагалось, что у них было основание, что это все – акция ФСБ и российской разведки против Пригожина. А он считал, что ПВК Вагнера – это абсолютно автономная организация и ей не нужны кураторы ФСБ, она сильнее ФСБ. Во всяком случае, такое мнение иногда звучит от поклонников этого ПВК Вагнера.

Кто-то предполагал, что можно военный переворот симитировать, но это тоже временная мера, паллиатива. Ну, симитировали, но первое же заявление будет не "Путин – преступник", а "Мы устранили Путина, спасибо ему за хорошую работу". И все становится ясным. Здесь игра. Обмануть общество не так просто на самом деле, люди понимают в этой ситуации.

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