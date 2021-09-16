Выбрала Россию вместо Украины: скандальная блогерша Онацкая судится с офицером ВСУ
Одиозная тиктокерша Таисия Онацкая подала иск против полковника ВСУ Анатолия Штефана. Киевская блогерша ранее "прославилась" своей любовью к стране-агрессору.
В своем аккаунте в тиктоке Онацкая (di.rubens) поделилась видео, в котором между Россией и Украиной выбрала страну-оккупантку. Ролик сняли на аллее Небесной Сотни в Киеве.
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Штефан, по понятным причинам, отреагировал на видео критикой, и предложением купить билет в ее "любимую страну",
– говорится в сообщении ОО.
Пресс-служба "Res_Publica. Братья по оружию" рассказала, что сначала Онацкая пыталась оправдаться, а затем перешла в атаку.
Блогерша записала видео, в котором назвала Штефана "позором украинской армии", "провокатором" и "мошенником", который "воюет с мирным населением ... точнее с тиктокерами". Кроме того, Онацкая рассказывала, что ее жизни якобы угрожает опасность.
Более того, одиозная блогерша цинично заявила: "ее кровь будет на руках Вооруженных Сил Украины". Заявления Онацкой с радостью подхватили российские пропагандистские СМИ.
"Утверждение Di.rubens о том, что против Анатолия Штефана будет открыто уголовное преследование моментально нашло поддержку в ОПЗЖ. А Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин даже заявили об инициировании этого дела", – отметили в ГО.
Требования Di.rubens
Кроме компенсации в размере 150 тысяч гривен скандальная блогерша требует, чтобы Штефан:
- признал видео сфальсифицированным;
- заявил, что ей "не за что извиняться";
- признался, что якобы собирал и распространял ее личные данные (этого не было);
- убедил Миротворец удалить ее из базы;
- обратился ко всем компаниям, которые разорвали с ней контракты, вернуться к сотрудничеству.
"Это часть войны Украины с Россией"
Пресс-служба ОО заметила, что эта ситуация уже давно не является конфликтом между частными лицами. Поступки Онацкой – это информационная диверсия, направленная на разрушение национальной самоидентификации у молодежи Украины.
"Это часть информационной войны России с Украиной. С прямым участием России и пророссийских сил", – говорится в сообщении.
Обращение к тиктокерше
Также ОО обратилась к самой блогерше. Девушку призвали признать свои ошибки и извиниться перед Украиной, ВСУ и Штефаном. Блогерше напомнили, что свои ошибки необходимо признавать, а не прятаться за манипуляциями.
Скандал с блогершей Онацкой: главное
- Блогерша попала в базу "Миротворца" еще в январе 2021 года. На сайте говорится, что она – провокаторша и антиукраинская пропагандистка.
- Уже через считанные дни девушка потеряла рекламный контракт с сетью "Алло".
- Также впоследствии от сотрудничества с Онацкой отказалась компания ASUS.
- Сама блогерша в ответ заявляла, что ей угрожают якобы физической расправой и благодарила россиян за поддержку.
Сообщение ОО "Res_Publica. Братья по оружию":
Гражданка Украины, Тик-Ток блогер и поклонница России Таисия Маламан (Di.rubens) – подала иск против полковника Анатолия Штефана (Штирлица).
Напомним. В свое время ролик с участием Таисии "Какая твоя любимая страна?", где она выбирает Россию в большинстве случаев – набрал три миллиона просмотров.
В том числе, между Украиной и Россией молодая звезда социальной сети выбрала – Россию. Прямо в локации мемориала Героев Небесной Сотни. С яркими эмоциями и смехом.
Анатолий Штефан, по понятным причинам, отреагировал на это видео – критикой, и предложением купить билет в ее "любимую страну".
Таисия Маламан после неубедительных попыток оправдания перешла в атаку. И записала видео, где называла полковника ВСУ "позором украинской армии", "провокатором" и "мошенником", который "воюет с мирным населением (длинная пауза) ... точнее с тиктокерами (знакомый нарратив, правда?).
Далее она развивает тему, рассказывает о том, что ее жизни угрожает страшная опасность, и то, что "ее кровь будет на руках Вооруженных Сил Украины".
Неудивительно, что с самого начала эту тему с восторгом подхватили российские СМИ, сопровождающие ее на всех этапах.
А утверждение Di.rubens о том, что против Анатолия Штефана будет открыто уголовное преследование моментально нашло поддержку в ОПЗЖ. А Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин даже заявили об инициировании этого дела. После чего на имя Генпрокурора было подано соответствующее заявление.
Поэтому "маленькую украинку" (как Таисия называла себя в оправдательных видео) уже почти официально взяли "на флаг" в государстве, которое ведет войну против Украины, и в "пятой колонне". И стали оказывать ей прямую поддержку. После чего в "невинно пострадавшей" явно прибавилось энергии и ресурса.
В результате, иск Таисии Маламан заключается в требовании признать ее "звездное видео" сфальсифицированным. Требует, чтобы Анатолий Штефан лично "отмыл" ее репутацию разными способами и заявил, что Таисии "не за что извиняться". И попутно признавшись в том, чего он не делал (сбор и распространение личных данных).
Также она требует, чтобы Штефан убедил Миротворец удалить ее с базы, а СМИ, освещавшие события – опубликовать опровержение.
А также обратился ко всем компаниям с украинской позицией, которые разорвали (по совершенно понятным причинам) с Маламан контракты – вернуться к сотрудничеству с ней.
Ну и хочет получить 150 тысяч гривен.
ОО "Республика. Братья по оружию" понимает, что инцидент не является конфликтом между частными лицами.
Это часть информационной войны России с Украиной. С прямым участием России и пророссийских сил. А так же информационная диверсия, направленная на разрушение национальной самоидентификации у молодежи Украины.
Кроме всего – это прямая информационная атака на Вооруженные Силы Украины, и тех, кто защищал Украину с оружием в руках.
Поэтому мы официально заявляем, что будем предоставлять общественную и прямую поддержку Анатолию Штефану в информационном поле и в суде.
В том числе, если он примет решение подать встречный иск.
Отдельно хотим обратиться к Таисии Маламан.
Свои ошибки необходимо признавать полностью. Не усугублять их. Не пытаться манипулировать.
Вас пытаются использовать те, кто восемь лет воюет с Украиной – страной, в которой вы живете, и гражданкой которой являетесь. Надеемся, вы делаете это из-за непонимания, и под внешним воздействием.
Искренне советуем вам трезво оценить ситуацию. И принести извинения за свой (возможно необдуманный) поступок – своей стране, ее Вооруженным Силам и лично Анатолию Штефану. Если бы вы сделали это с самого начала – вы нашли бы понимание у всех. И инцидент был бы исчерпан.
В противном случае, мы примем все необходимые меры, чтобы вы сделали это по решению суда.