Выбросил гранату с позиции: в ГПСУ рассказали о героическом поступке военного в бою с врагом

Во время обороны одного из населенных пунктов Донбасса украинский пограничник отметился героическим поступком. Несмотря на опасность для своей жизни, он решил рискнуть, чтобы спасти сослуживцев.

О смелости мужчины рассказали в ГНСУ. Там подчеркнули, что пограничнику удалось сохранить жизнь сослуживцев.

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На днях группа пограничников вместе с побратимами из сил обороны держала оборону в одном из населенных пунктов Донбасса. Враг, преимущественными силами при поддержке танка и бронированных машин пошел в наступление.

Защитники Украины приняли неравный бой с оккупантами. Отбивая вражеское наступление один из пограничников заметил, как на их позицию прилетела вражеская граната.

Не мешкая и несмотря на опасность наш герой выбросил гранату с позиции. Своим смелым и мужественным поступком пограничник спас сослуживцев от верной гибели,

– рассказали в ГНСУ.

Пограничник взорвал себя в окружении оккупантов

Добавим, что раньше в Мариуполе произошел не менее героический случай . Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что пограничник пошел на решительный шаг. Он взорвал себя, когда попал в окружение оккупантов.

Последними словами из радиостанции были "Слава Украине",

– рассказал Алексей Арестович.

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