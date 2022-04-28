Про сміливість чоловіка розповіли у ДПСУ. Там наголосили, що прикордоннику таки вдалося зберегти життя побратимів.

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Днями, група прикордонників разом з побратимами з сил оборони тримала оборону в одному з населених пунктів Донеччини. Ворог, переважними силами, за підтримки танку та броньованих машин, пішов у наступ.

Оборонці України прийняли нерівний бій з окупантами. Відбиваючи ворожу навалу один з прикордонників помітив, як на їх позицію прилетіла ворожа граната.

Не зволікаючи та не зважаючи на небезпеку наш герой викинув гранату з позиції. Своїм сміливим та мужнім вчинком прикордонник врятував побратимів від вірної загибелі,

– розповіли у ДПСУ.

Прикордонник підірвав себе в оточенні окупантів

Додамо, що раніше у Маріуполі стався не менш героїчний випадок. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що прикордонник пішов на рішучий крок. Він підірвав себе, коли потрапив в оточення окупантів.

Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні",

– розповів Олексій Арестович.