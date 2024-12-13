В Украине не будут выдавать паспорта: когда возобновится выдача документов
В ближайшие дни украинцам не будут предоставлять услуги по выдаче и оформлению паспортных документов. Причиной являются плановые технические работы по обслуживанию оборудования.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия "Документ". В частности, с 16:30 13 декабря 2024 года начнутся плановые технические работы по обслуживанию оборудования, которое обеспечивает работу Единого государственного демографического реестра.
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Почему не будут выдавать паспорта
В центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться с 16:00 13 декабря 2024 года до 16 декабря 2024 года.
О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства,
– говорится в заметке.
К тому же в понедельник, 16 декабря, в Кировоградской области в Центрах административных услуг "Прозрачный офис" временно приостановят работу ряда услуг.
Это также связано с проведением плановых работ по обслуживанию серверного оборудования Государственной миграционной службы, которое обеспечивает работу Единого государственного демографического реестра.
С 08:00 до 17:00 в этот день будут временно недоступны такие услуги:
- регистрация или снятие с регистрации места жительства;
- выдача выписки из реестра территориальной общины (справки о месте жительства);
- выдача и оформление паспортных документов.
О возобновлении предоставления услуг будет сообщено дополнительно.