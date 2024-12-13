Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу державного підприємства "Документ". Зокрема, з 16:30 13 грудня 2024 року розпочнуться планові технічні роботи з обслуговування обладнання, яке забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру.

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Чому не видаватимуть паспорти

У центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 16:00 13 грудня 2024 року до 16 грудня 2024 року.

Про відновлення роботи буде проінформовано додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– йдеться у дописі.

До того ж у понеділок, 16 грудня, в Кіровоградській області в Центрах адміністративних послуг "Прозорий офіс" тимчасово призупинять роботу низки послуг.

Це також пов’язано із проведенням планових робіт з обслуговування серверного обладнання Державної міграційної служби, яке забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру.

З 08:00 до 17:00 у цей день будуть тимчасово недоступні такі послуги:

реєстрація чи зняття із реєстрації місця проживання;

видача витягу з реєстру територіальної громади (довідки про місце проживання);

видача та оформлення паспортних документів.

Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково.