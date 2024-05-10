Оформление паспортов за рубежом: что предусматривает закон, принятый Радой
Источник:Ярослав Железняк
Депутаты поддержали в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам, за - 236 голосов. Это закрепит на законодательном уровне выдачу паспортов для украинцев, находящихся за рубежом государственным предприятием "Документ".
Законопроект, который приняла Рада, должен решить проблему с выдачей паспортов за границей. Режим выдачи вскоре станет полноценным вместо экспериментального.
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Почему законопроект важен для государства и украинцев
После начала полномасштабной войны в Украине ввели экспериментальный проект для выдачи паспортов за рубежом, срок действия которого заканчивается летом 2024 года. В Верховной Раде решили зарегистрировать законопроект, который официально даст возможность выдачи паспортов для украинцев за рубежом государственным предприятием "Документ". Административный сбор за их оформление будет идти в бюджет Украины.
Дополнительно закон продлил возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта (в частности замену утраченного/похищенного документа или его обмен).
Кроме того, законопроект предусматривает:
- паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;
- срочное оформление (в частности вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).
Что известно о работе заграничных паспортных сервисов
- 22 апреля за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста. В Министерстве иностранных дел сделали заявление по этому поводу и объяснили, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
- На следующий день, 23 апреля зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" заявили, что выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста.
- В МИД также 24 апреля сообщали, что ГП "Документ" не входит в их ведомство. Это отдельная компания, что подчиняется Государственной миграционной службе Украины.
- Уже 6 мая заграничные паспортные сервисы ГП "Документ" возобновили выдачу документов в тестовом режиме.