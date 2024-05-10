Оформление паспортов за рубежом: что предусматривает закон, принятый Радой

Депутаты поддержали в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам, за - 236 голосов. Это закрепит на законодательном уровне выдачу паспортов для украинцев, находящихся за рубежом государственным предприятием "Документ".

Законопроект, который приняла Рада, должен решить проблему с выдачей паспортов за границей. Режим выдачи вскоре станет полноценным вместо экспериментального.

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Почему законопроект важен для государства и украинцев

После начала полномасштабной войны в Украине ввели экспериментальный проект для выдачи паспортов за рубежом, срок действия которого заканчивается летом 2024 года. В Верховной Раде решили зарегистрировать законопроект, который официально даст возможность выдачи паспортов для украинцев за рубежом государственным предприятием "Документ". Административный сбор за их оформление будет идти в бюджет Украины.

Дополнительно закон продлил возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта (в частности замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Кроме того, законопроект предусматривает:

паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;

срочное оформление (в частности вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Что известно о работе заграничных паспортных сервисов