Двое мужчин притворились детьми, чтобы выехать из Украины: "подростков" быстро разоблачили
Двое мужчин выдавали себя за подростков, пытаясь пересечь государственную границу за чужими свидетельствами о рождении. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.
Аферистов ждет административная, а организаторов схемы – уголовная ответственность.
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Мужчины выдавали себя за подростков
"Двух молодых людей в возрасте 20 и 21 года, пытавшихся пересечь границу по чужим свидетельствам о рождении, обнаружили пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией. Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево", что в Берег, – говорится в сообщении.
Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает, что махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в свидетельствах о рождении. Однако горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу.
"Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу", – отметили в Госпогранслужбе Украины.
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