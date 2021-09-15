Выделили 800 автобусов: оккупанты готовятся вести жителей Донбасса на выборы в Ростов
15 сентября 2021 , 22:40Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Главари пророссийских боевиков активно готовятся к участию жителей временно оккупированного Донбасса в российских выборах. Для "избирателей" даже упростили контроль на границе.
Люди будут ехать на автобусах и поездах
На голосование на выборах в Госдуму повезут украинцев, которым выдали российские паспорта. Об этом заявил один из главарей боевиков.
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Всего оккупанты организовали 825 автобусов и 12 поездов. Люди смогут, или проголосовать на участке в Ростовской области, или же онлайн.
Население вынуждают голосовать на российских выборах
- По словам основателя "Восточной правозащитной группы" Павла Лисянского, Россия планирует до конца 2021 года выдать на оккупированных территориях Украины миллион своих паспортов. Сейчас их выдали 600 тысяч. Кстати, накануне выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября, Кремль ускорил незаконную паспортизацию.
- Населению, которое отказывается голосовать на российских выборах, оккупанты угрожают увольнением с работы.
- Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать выборы в Госдуму нелегитимным.