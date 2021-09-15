Выделили 800 автобусов: оккупанты готовятся вести жителей Донбасса на выборы в Ростов

15 сентября 2021 , 22:40
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс

Главари пророссийских боевиков активно готовятся к участию жителей временно оккупированного Донбасса в российских выборах. Для "избирателей" даже упростили контроль на границе.

Люди будут ехать на автобусах и поездах

На голосование на выборах в Госдуму повезут украинцев, которым выдали российские паспорта. Об этом заявил один из главарей боевиков.

Рекомендуем Гибридная аннексия и принудительная паспортизация: как Путин использует Донбасс для выборов в Госдуму

Всего оккупанты организовали 825 автобусов и 12 поездов. Люди смогут, или проголосовать на участке в Ростовской области, или же онлайн.

Население вынуждают голосовать на российских выборах

  • По словам основателя "Восточной правозащитной группы" Павла Лисянского, Россия планирует до конца 2021 года выдать на оккупированных территориях Украины миллион своих паспортов. Сейчас их выдали 600 тысяч. Кстати, накануне выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября, Кремль ускорил незаконную паспортизацию.
  • Населению, которое отказывается голосовать на российских выборах, оккупанты угрожают увольнением с работы.
  • Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать выборы в Госдуму нелегитимным.
Обратите внимание! Европарламент одобрил проект отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией. В нем политики рекомендовали ЕС не признавать российские выборы, если станет известно о массовых фальсификациях. Кроме того, Европарламент рекомендовал исключили Москву из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Автор: Софія Мінджоса