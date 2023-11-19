Не нужно паниковать: в "Укрэнерго" дали оптимистический прогноз на зиму – весну

Российские оккупанты могли накопить ориентировочно 800 ракет, которыми зимой и весной могут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В "Укрэнерго" сказали, выдержит ли наша энергосистема какие-либо вражеские атаки.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Media Center Украина объяснил, почему украинцам точно не стоит паниковать. Ранее он говорил, что наша энергетическая инфраструктура впервые в мире прикрыта инженерной защитой, пишет 24 Канал.

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Риски есть, 800 ракет (которые накопил враг – 24 Канал) – это не малый ресурс для того, чтобы что-нибудь повредить в нашей энергосистеме. Но точно не надо паниковать,

– заявил глава правления "Укрэнерго".

По его словам, гражданам Украины нужно готовиться к любым сложностям, которые могут возникнуть из-за агрессии россиян.

"Но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с рабочей энергосистемой. Думаю, что все будем со светом тоже", – пообещал чиновник.

Он добавил, что энергосистема Украины зимой выживет и не коллапсирует, хотя могут возникнуть проблемы из-за обстрелов.

Более того, Владимир Кудрицкий объяснил, что на будущее – лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.

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