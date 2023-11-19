Не нужно паниковать: в "Укрэнерго" дали оптимистический прогноз на зиму – весну
Российские оккупанты могли накопить ориентировочно 800 ракет, которыми зимой и весной могут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В "Укрэнерго" сказали, выдержит ли наша энергосистема какие-либо вражеские атаки.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Media Center Украина объяснил, почему украинцам точно не стоит паниковать. Ранее он говорил, что наша энергетическая инфраструктура впервые в мире прикрыта инженерной защитой, пишет 24 Канал.
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Что сказали в "Укрэнерго" о зиме и весне
Риски есть, 800 ракет (которые накопил враг – 24 Канал) – это не малый ресурс для того, чтобы что-нибудь повредить в нашей энергосистеме. Но точно не надо паниковать,
– заявил глава правления "Укрэнерго".
По его словам, гражданам Украины нужно готовиться к любым сложностям, которые могут возникнуть из-за агрессии россиян.
"Но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с рабочей энергосистемой. Думаю, что все будем со светом тоже", – пообещал чиновник.
Он добавил, что энергосистема Украины зимой выживет и не коллапсирует, хотя могут возникнуть проблемы из-за обстрелов.
Более того, Владимир Кудрицкий объяснил, что на будущее – лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.
Что известно о защите Украины зимой
- Владимир Кудрицкий рассказывал журналистам, что украинские энергообъекты будут защищать не только с помощью ПВО. Ведь наша страна первой в мире прикрыла объекты энергетической инфраструктуры инженерной защитой.
- По словам главы правления "Укрэнерго", это поможет оградить энергетические объекты от ракетных и дроновых атак.
- В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что над ключевыми инфраструктурными энергетическими объектами построили достаточно железобетонных конструкций, в отдельных случаях – вокруг оборудования установили мешки с песком и антидроновые сетки. По словам Омельченко, это не защитит от прямого попадания ракеты, однако в таких случаях было только 1 – 2%.
- В свою очередь чиновник заявил, что если Россия не будет попадать зимой в энергетическую инфраструктуру, то все равно во время морозов (ниже 5 – 7 градусов) в отдельные часы будет дефицит мощностей до 2 гигаватт.