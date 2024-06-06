Выдохнем только тогда, когда Россия распадется: Черник проанализировал заявление Байдена
Президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине означает обеспечение того, чтобы Россия "никогда, никогда, никогда, никогда, никогда" не оккупировала Украину. Однако, по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым.
О мире в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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Каким может быть мир
По его мнению, по настоящему мы выдохнем только тогда, когда Россия распадется, у них заберут ядерное оружие, а также их отсекут от дармовых ресурсов Сибири. При этом самое главное: то, что останется от России, пройдет полноценную санацию.
Я горячий сторонник, чтобы эта страна сжалась до границ 1471 года. Почему до этого? Тогда была Москва и несколько областей вокруг нее,
– рассказал Петр Черник.
Сейчас будет происходить поиск формулы мира, в частности на саммите в Швейцарии. Ее обязательно найдут. Однако если Россия сохраняется в том виде, в котором она есть, имеет все перечисленные признаки, а главное "величество" – тогда вопрос следующей российско-украинской войны лишь вопрос времени.
"Мы будем иметь этот какой-то период 1,3,5,10,15 лет. Я действительно не знаю. Исключительно для того, чтобы тщательно и лучше подготовиться к следующей войне", – добавил Черник.
Какую технику ищет Россия
Военный эксперт напомнил, что еще с 60-х годов Советский Союз продал свою технику в более 30 государств. Это Латинская Америка, Африка, Азия, Малайзия, Индонезия, Индия, тот же Китай, Судан, Кению и еще очень-очень много.
Этого хлама у них произведено много. Если танки, то скорее всего, речь о Т-55, Т-54, Т-62 и максимум Т-72,
– рассказал Петр Черник.
"Запасы на складах у России очень худеют. На эту минуту у них совокупно осталось до 3,5 тысяч танков, которые можно отремонтировать и поставить в строй", – подчеркнул эксперт.
При этом некоторые узлы и механизмы абсолютно непригодны. Тот же Т-72, который является самым массовым и самым метким, – вообще производить его не могут. Нет всех технологических цепочек, а значит придется идти по методу “каннибализма”. То есть снимать с 2 – 3 рабочих машин все необходимое и лепить одну более-менее такую, как надо.
Какие еще темы анализировал Черник
- Последствия отмены запрета на удары по российской территории. Военный эксперт сообщил, что пока нет подтверждения за это время применения С-300 по Харькову. Россияне подвинули все в глубину, а это значит, что ракета в случае запуска будет дольше в воздухе, поэтому есть время ее засечь и сбить.
- Позволит ли США бить в глубокий тыл. По мнению Черника, все возможно. Ведь американцы идут для себя очень понятной парадигмой – малыми шагами. То есть они делают один шаг и наблюдают, что происходит.
- По мнению Петра Черника, Третья мировая война уже началась по факту. Он сравнил, что сейчас похоже будто мы в условном октябре 1939 года. Тогда еще можно было душить “гидру” значительно меньшей кровью. Только, к сожалению, британцы и американцы не решились и вот сейчас США не решается.