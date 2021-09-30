Выдумка коллективного Запада, – Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России

Александр Лукашенко заявил, что идея вхождения Беларуси в состав России это выдумка "коллективного Запада". Однако армия страны уже стала основой всеобщей воинской группировки на западном направлении.

По словам Лукашенко, Россия и Беларусь создали фактически единую армию. Несмотря на это, в случае конфликта вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать белорусское государство.

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Вопроса о присоединении нет

Самопровозглашенный президент отметил, что присоединение Беларуси к России это "абсолютная глупость".

По словам Лукашенко, он и Владимир Путин "достаточно умны", чтобы в рамках 2 независимых государств создать союз, который будет еще сильнее унитарного.

Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада,

– заявил самопровозглашенный президент.

В Кремле заявили , что политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран.

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