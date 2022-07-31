Выдумки, чтобы не проводить "праздник флота", – в ВМС отрицают участие в обстреле Севастополя

российские захватчики устроили провокацию с якобы обстрелом черноморского флота, чтобы отменить празднование в Севастополе по случаю военно-морских сил.

В Военно-морских силах Украины отметили, что сегодняшние провокации еще раз доказали – россияне в Крыму боятся ВСУ. Предварительно оккупанты признали, что флот атаковали из Севастополя.

Внимание Очередная провокация россиян – Братчук об обстреле черноморского флота

Что случилось

российские оккупанты заявили, что во временно оккупированном врагом Севастополе, якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика.

По версии захватчиков неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ россии и якобы ранил 6 человек.

На самом деле враг не рискнул проводить день чф россии, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника,

- подчеркнули в ВМС.

оккупанты не только боятся, но и показывают свою недееспособность

Подобными заявлениями, российские оккупанты признают свою ПВО недееспособной и ставят под еще большее сомнение существование крымского моста.

Отмечают, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся в наличии образцы вооружения. Однако целями являются исключительно военные объекты россии.

"Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина", – добавили в вооруженных силах.

Кратко о провокации в чф в Севастополе

Об атаке сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что атака на флот стала причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести сегодня по случаю военно-морского флота.

Оккупационные власти призвали горожан оставаться дома. Заявив, что украинцы, мол, решили испортить им праздник.

Почти сразу спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что информация о якобы украинской атаке по штабу черноморского флота в Севастополе – не соответствует действительности.

В то же время в социальных сетях жители Севастополя начали возмущаться заявлениями так называемой власти. Они волнуются о том, насколько безопасно сейчас в Крыму и почему не сработало ПВО, если атака таки была.

захватчики даже опубликовали фото последствий атаки – на них так называемый "губернатор" с искаженным лицом оценивает повреждение штаба.



Так называемый "губернатор" оценивает последствия атаки – опавшие листья / Фото телеграмм-канал

оккупанты заявили, что снаряд якобы сбросили с беспилотника. Он разорвался у входа в штаб. В здании выбило стекла, а осколки ранили работников штаба – 2 пострадавших, мол, находятся в состоянии средней тяжести, еще 3 с легкими травмами.

Пропагандисты даже заверили, что уже продолжаются оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.

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