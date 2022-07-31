Выдумки, чтобы не проводить "праздник флота", – в ВМС отрицают участие в обстреле Севастополя
Источник:ВМС Украины
российские захватчики устроили провокацию с якобы обстрелом черноморского флота, чтобы отменить празднование в Севастополе по случаю военно-морских сил.
В Военно-морских силах Украины отметили, что сегодняшние провокации еще раз доказали – россияне в Крыму боятся ВСУ. Предварительно оккупанты признали, что флот атаковали из Севастополя.
Внимание Очередная провокация россиян – Братчук об обстреле черноморского флота
Что случилось
- российские оккупанты заявили, что во временно оккупированном врагом Севастополе, якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика.
- По версии захватчиков неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ россии и якобы ранил 6 человек.
На самом деле враг не рискнул проводить день чф россии, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника,
- подчеркнули в ВМС.
оккупанты не только боятся, но и показывают свою недееспособность
Подобными заявлениями, российские оккупанты признают свою ПВО недееспособной и ставят под еще большее сомнение существование крымского моста.
Отмечают, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся в наличии образцы вооружения. Однако целями являются исключительно военные объекты россии.
"Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина", – добавили в вооруженных силах.
Кратко о провокации в чф в Севастополе
- Об атаке сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что атака на флот стала причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести сегодня по случаю военно-морского флота.
- Оккупационные власти призвали горожан оставаться дома. Заявив, что украинцы, мол, решили испортить им праздник.
- Почти сразу спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что информация о якобы украинской атаке по штабу черноморского флота в Севастополе – не соответствует действительности.
- В то же время в социальных сетях жители Севастополя начали возмущаться заявлениями так называемой власти. Они волнуются о том, насколько безопасно сейчас в Крыму и почему не сработало ПВО, если атака таки была.
- захватчики даже опубликовали фото последствий атаки – на них так называемый "губернатор" с искаженным лицом оценивает повреждение штаба.
Так называемый "губернатор" оценивает последствия атаки – опавшие листья / Фото телеграмм-канал
- оккупанты заявили, что снаряд якобы сбросили с беспилотника. Он разорвался у входа в штаб. В здании выбило стекла, а осколки ранили работников штаба – 2 пострадавших, мол, находятся в состоянии средней тяжести, еще 3 с легкими травмами.
- Пропагандисты даже заверили, что уже продолжаются оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.
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