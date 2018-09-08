Выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира: Польская киноакадемия сделала новое заявление

Выдвижение украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира заставит Кремль пересмотреть дело незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский, пишет "Укринформ".

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Я глубоко убежден, что это решение Леха Валенсы заставит российскую власть еще раз взглянуть на дело Олега,

– отметил он.

Яблонский отметил, что жест экс-президента Польши Леха Валенсы четко ставит Олега Сенцова среди многих прекрасных фигур истории последнего века.

"Валенса говорит: посмотрите, неважно – виноват или нет, судим или нет. Он говорит: посмотрите, это – человек, который может быть образцом для многих других людей. Несмотря на то, что он давал показания под пытками, несмотря на то, что он считает приговор несправедливым – он не имеет в себе ненависти",– подчеркнул Яблонский.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго предложит предоставить украинскому политзаключенному Олегу Сенцову звание почетного парижанина на следующей сессии городского совета.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.