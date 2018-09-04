Выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира: в Раде зарегистрирован проект постановления

В Верховной Раде Украины 4 сентября зарегистрировали проект постановления парламента о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет о выдвижении кандидатуры незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления №9040 опубликован на сайте парламента.

Авторами проекта постановления являются ряд народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко", а также нардепы из "Народного фронта".

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Сейчас на сайте Верховной Рады нет текста проекта постановления и сопроводительных документов.

Напомним, 28 августа стало известно. что экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагает выдвинуть Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира.



Валенса объяснил, что в современном мире мало таких людей-борцов, как Сенцов, поэтому этот пример нужен, чтобы поощрять других.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Как разворачивались события с Олегом Сенцовым?