Выехать из Беларуси будет невозможно, – журналист о решении ЕС относительно запрета полетов

Европейский Союз 24 мая запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию из-за задержания журналиста Романа Протасевича. Еще в декабре 2020 года Александр Лукашенко закрыл наземную границу для белорусов. Поэтому решение ЕС будет означать изоляцию граждан почти от всех стран.

Это существенно ухудшит ситуацию с экономикой в стране. Об этом рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский.

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Журналист отметил, что выехать из Беларуси через наземную границу могут только люди, которые имеют вид на жительство в других государствах. Всем остальным гражданам запрещается выезд через контрольно-пропускные пункты.

Открытым оставалось только воздушное пространство. Выглядит так, что сейчас эта граница будет закрыта. И вообще уехать из Беларуси будет невозможно,

– подчеркнул он.

Калиновский предположил, что исключение могут составлять Россия, Турция, Египет. В эти страны белорусы еще могут иметь возможность попасть на самолетах.

Он также считает, что белорусскую авиакомпанию Belavia ожидает банкротство. Сейчас авиаперевозчик уже отменил запланированные рейсы во Францию и Великобританию.

Решение о запрете полетов белорусской авиации – важное для Украины, – Калиновский

Корреспондент "Радио Свобода" подчеркнул, что решение ЕС является очень важным именно для Украины. Так как Беларусь была своеобразным мостом в транспортировке между нашей страной и Россией.

"Сейчас нет непосредственных прямых самолетов между этими государствами, и все пассажиры летели через Минск. Столица Беларуси стала таким узловым аэропортом, и зарабатывала на этом неплохо. Но, в связи с решением украинского правительства, такие полеты отменяются", – объяснил он.

Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью . Соответствующее решение принял Кабинет Министров во время внеочередного заседания, 25 мая. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

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