Вєсті.UA: Гетман похудел на два телеканала
Источник:"Вєсти.UA" на 24 каналі
Петр Порошенко заявил, что вынужден продать акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" журналистам. По его словам, причиной этого является закон об олигархах.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 5 ноября – в программе.
К теме Чтобы не попасть в список олигархов: Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой"
Эксслуга уезжает в ОРДЛО
Бывший депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что поедет на оккупированные территории договариваться вроде бы о мире. Он планирует разговаривать с боевиками в Донецке.
Большое садоводство
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в Украине взорвали миллиард деревьев. Однако Гослесагентство сообщило, что сможет посадить всего более 700 миллионов саженцев.
Совет в тиктоке
В Верховной Раде может появиться диджитал-директор, освещающий работу депутатов в тикток. Также он будет приглашать на экскурсии в парламент известных блогеров.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно просмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 9 ноября: смотрите видео