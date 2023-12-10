"Научились скрывать": как часто депутаты ездят за границу под видом "волонтерства"

Уже не раз фиксировались случаи злоупотребления системой "Путь". В частности, ею пользовались депутаты, чтобы выехать из Украины не ради волонтерских целей или важных командировок, а для того, чтобы отдохнуть.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка NGL.media Екатерина Родак, отметив, что такое явление было массовым летом 2022 года в период отпусков. Журналисты подробнее анализировали Львовскую область, но такие случаи были по всей стране.

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Как часто депутаты выезжали из страны

Ранее чиновникам было проще договориться о внесении данных в систему "Путь" и выехать за границу. Некоторые из них, даже несмотря на отдых, все-таки привозили в Украину волонтерскую помощь, дроны или турникеты,

По словам журналистики, сегодня депутатам стало труднее это делать, поэтому некоторые даже складывают мандаты. Пока массовых случаев выезда за границу не замечают, но это связывают с тем, что депутаты стали более осторожными.

Наши депутаты научились это скрывать, потому что раньше можно было открыть их инстаграм-страницы или страницы их жен, детей, и все было на поверхности. Сейчас это делают немного аккуратнее,

– добавила Екатерина Родак.

Как депутаты выезжают за границу