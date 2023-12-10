Про це 24 Каналу розповіла журналістка NGL.media Катерина Родак, зауваживши, що таке явище було масовим влітку 2022 року у період відпусток. Журналісти детальніше аналізували Львівську область, але такі випадки траплялися по всій країні.
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Як часто депутати виїжджали з країни
Раніше високопосадовцям було простіше домовитись про внесення даних у систему "Шлях" та виїхати за кордон. Дехто з них, навіть попри відпочинок, все-таки привозив до України волонтерську допомогу, дрони чи турнікети.
За словами журналістики, сьогодні депутатам стало важче це робити, тому дехто навіть складає мандати. Наразі масових випадків виїзду за кордон не помічають, але це пов'язують з тим, що депутати стали обережнішими.
Наші депутати навчилися це приховувати, бо раніше можна було відкрити їхні інстаграм-сторінки, чи сторінки їхніх дружин, дітей і все було на поверхні. Зараз це роблять трішки акуратніше,
– додала Катерина Родак.
Як депутати виїжджають за кордон
- Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький отримав дозвіл на виїзд від Верховної Ради. Він мав вирушити у короткотермінове відрядження до однієї з європейських країн. Однак дивним чином депутата помітили у Флориді (США). Замість дозволених 5 днів він перебував за кордоном 3 тижні.
- У схожу ситуацію потрапив депутат від нині забороненої партії "ОПЗЖ" Віталій Борт. Він отримав дозвіл на 6-денне відрядження, але перебував за кордоном 2 місяці. У журналістському розслідуванні "Схем" мовилось, що від початку повномасштабної війни Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де провів 207 днів, з них 28 – у новорічній відпустці.
- Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому не всі депутати отримують дозволи на виїзд за кордон. За його словами, головним представником парламенту у міжнародних відносинах є голова Верховної Ради України. Він наголосив, що окремі депутати маніпулюють та зловживають своїми відрядженнями. Також Стефанчук навів статистику виїзду депутатів різних партій за кордон.