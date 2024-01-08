"Быть одним голосом": Стефанчук объяснил, какие тезисы должны предоставить депутаты для выезда за границу

Начало нового года принесло нововведения по правилам работы при выезде за границу для народных избранников. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал важность получения тезисов от МИД Украины для загранкомандировки.

Вопрос получения инструктажа от Министерства иностранных дел Украины вызвал большой шквал обсуждений.

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Почему важен "единственный голос"

Стефанчук отметил, что нужно понимать, что в период военного положения очень важен "единый голос", так называемый one voice от страны. По его словам, те, кто критикуют, уезжая в командировку, все равно получают эти тезисы, потому что это государственная политика.

Он отметил, что народный избранник, конечно, может говорить от себя что угодно, но по основным вопросам – оружие, финансы, помощь Украины, санкционная поддержка – все должны быть одним голосом.

Стефанчук подчеркнул, что именно для этого такие тезисы от МИДа и издаются.

И это правильно, потому что мы как государство Украина на международном уровне – единственная сборная команда,

– подчеркнул политик.

Такие требования не только в Украине

По словам Стефанчука, это требования, которые существуют во многих странах. Он отметил, например, что ни один из конгрессменов не едет в Украину, не имея информации от Госдепа о ситуации в Украине или политических вопросах. "Потому что это государственная политика", – заявил глава Верховной Рады.

Поэтому мы проводим это по соответствующим стандартам. И очень надеюсь, что все эти манипуляции исчезнут и мы начнем осуществлять эффективную деятельность, потому что для меня результативность межпарламентской деятельности является приоритетом.

– подчеркнул политический деятель.

Не получил тезисов – отказали в командировке в следующий раз: как это работает

По словам Стефанчука, трактовка, что неполучение этих тезисов может стать причиной отказа парламентариям в предоставлении командировки в следующий раз неверно.

Он отметил, что в распоряжении четко предусмотрено: народный депутат должен получить эти тезисы или согласовать свои.

Если депутат действует в разные стороны с позицией Украины, то скажите, пожалуйста, имеет ли он право представлять парламент в международных отношениях? У меня большие сомнения. Причем следует подчеркнуть и то, что командировка – это одна из маленьких составляющих межпарламентской активности.

– рассказал Стефанчук.

Политик подчеркнул, "хочешь говорить то, что ты хочешь, бери отпуск – и поезжай куда пожелаешь".

Он отметил, что находясь в командировке, народный избранник представляет Парламент Украины. И от имени Парламента он должен говорить то, что сегодня нужно Украине, украинскому народу, а не преследовать собственные бизнес интересы или что грешили иногда наши нардепы.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что в распоряжении установлена такая гибкая норма, "потому что понимаем: МИД не может диктовать парламенту, но основные положения, основной one voice по политике государства должен поддерживаться всеми, кто представляет Украину за границей".

Предоставление тезисов от МИД: что известно