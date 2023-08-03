Запретят ли украинским депутатам выезжать из Украины

Пока в Украине рассматривают, как урегулировать выезд депутатов за границу. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, планируется ли введение запрета на выезд нардепов.

По словам Арахамии, процедура выезда депутатов за границу "достаточно жесткая", однако он признал, что она не дает гарантий.

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Введут ли запрет выезда за границу

Арахамия рассказал, что "Слуга народа" улучшит внутреннюю безопасность партии как дополнительную меру и время покажет, сработает ли это. При этом он добавил, что существуют правовые последствия нарушения правил, "чем должны заниматься правоохранительные органы".

Глава фракции считает, что после последней ситуации с Аристовым процесс наладится, однако, по его словам, полный запрет на выезд депутатов – не выход.

Мы не можем вообще не выпускать депутатов. Есть много международных институтов и миссий, вроде ПАСЕ, за участие наших депутатов в которых официально платит государство Украина. Но 99% командировок депутатов совершается за свой счет или счет принимающей стороны без ущерба для бюджета Украины,

– сказал Арахамия.

"Слуга народа" переживает из-за количества депутатов

Давид Арахамия добавил, что большинство депутатов из фракции исключали именно за нарушение моральных устоев, чем юридических аспектов. Однако если и дальше исключать депутатов, фракция может потерять монобольшинство, и тогда придется формировать коалицию. Поэтому, по словам Арахамии, прежде чем кого-то исключить, пересматривается, насколько вина тяжелая.

Я не буду ставить на чашу весов мою возможность обеспечивать принятие законов и то, чтобы кому-то угодить<…>Оценивать по тому, смогла ли Рада выполнить свою историческую миссию во время войны, или не смогла. Конечно, это не значит, что нужно игнорировать мнение общества и ничего не делать, мы же проактивно все делаем. Но я хотел бы увидеть какую-нибудь похожую рефлексию у других политических партий, которые могли бы хотя бы инициировать процесс исключения у себя,

– сказал он.