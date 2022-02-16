Выезд из Украины нардепов при военном положении должен одобрить президент: законопроект в Раде
16 февраля 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:Верховна Рада
Верховная Рада по состоянию на 16 февраля уже зарегистрировала законопроект о запрете выезда за границу некоторых категорий людей на время военного положения.
Говорится, что при таких обстоятельствах выезд из Украины нардепов, чиновников и военных должен одобрить президент. Покидать территорию страны эти категории граждан могут для осуществления собственных полномочий.
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Выезд из Украины на время военного положения могут запретить:
- министрам;
- руководителям областных и районных советов;
- государственным служащим категории "А";
- руководителям центральных органов исполнительной власти, в частности тем, которые имеют специальный статус;
- работникам Национального депозитария;
- руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- руководителям учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Народные избранники за рубежом
- На фоне сообщений о возможной угрозе российского вторжения Руслан Стефанчук 14 февраля рассказал, что более 20 народных избранников находятся за рубежом.
- Спикер призвал их вернуться в Украину до 10:00 15 февраля и прийти на заседание Верховной Рады. Более того, Стефанчук предложил уменьшить число парламентариев до того количества, которое придет на работу.
- СМИ сообщили, что среди "путешественников" – больше всего представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Впоследствии говорилось: несколько нардепов таки вернулись в Украину.