Выезд из Украины нардепов при военном положении должен одобрить президент: законопроект в Раде

16 февраля 2022 , 14:09
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Источник:

Верховна Рада

Верховная Рада по состоянию на 16 февраля уже зарегистрировала законопроект о запрете выезда за границу некоторых категорий людей на время военного положения.

Говорится, что при таких обстоятельствах выезд из Украины нардепов, чиновников и военных должен одобрить президент. Покидать территорию страны эти категории граждан могут для осуществления собственных полномочий.

Заметьте Евроатлантическая интеграция Украины – это наш путь домой, – Стефанчук

Выезд из Украины на время военного положения могут запретить:

  • министрам;
  • руководителям областных и районных советов;
  • государственным служащим категории "А";
  • руководителям центральных органов исполнительной власти, в частности тем, которые имеют специальный статус;
  • работникам Национального депозитария;
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • руководителям учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Народные избранники за рубежом

  • На фоне сообщений о возможной угрозе российского вторжения Руслан Стефанчук 14 февраля рассказал, что более 20 народных избранников находятся за рубежом.
  • Спикер призвал их вернуться в Украину до 10:00 15 февраля и прийти на заседание Верховной Рады. Более того, Стефанчук предложил уменьшить число парламентариев до того количества, которое придет на работу.
  • СМИ сообщили, что среди "путешественников" – больше всего представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Впоследствии говорилось: несколько нардепов таки вернулись в Украину.
Заметьте! Тем временем одиозный Илья Кива заявил, что не собирается возвращаться. Сейчас он находится в Испании. Свою возмутительную позицию Кива аргументировал тем, что это - "не его война".
Автор: Мар'яна Бекало