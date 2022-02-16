Выезд из Украины нардепов при военном положении должен одобрить президент: законопроект в Раде

Верховная Рада по состоянию на 16 февраля уже зарегистрировала законопроект о запрете выезда за границу некоторых категорий людей на время военного положения.

Говорится, что при таких обстоятельствах выезд из Украины нардепов, чиновников и военных должен одобрить президент. Покидать территорию страны эти категории граждан могут для осуществления собственных полномочий.

Заметьте Евроатлантическая интеграция Украины – это наш путь домой, – Стефанчук

Выезд из Украины на время военного положения могут запретить:

министрам;

руководителям областных и районных советов;

государственным служащим категории "А";

руководителям центральных органов исполнительной власти, в частности тем, которые имеют специальный статус;

работникам Национального депозитария;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководителям учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Народные избранники за рубежом

На фоне сообщений о возможной угрозе российского вторжения Руслан Стефанчук 14 февраля рассказал, что более 20 народных избранников находятся за рубежом.

Спикер призвал их вернуться в Украину до 10:00 15 февраля и прийти на заседание Верховной Рады. Более того, Стефанчук предложил уменьшить число парламентариев до того количества, которое придет на работу.

СМИ сообщили, что среди "путешественников" – больше всего представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Впоследствии говорилось: несколько нардепов таки вернулись в Украину.