Мовиться, що за таких обставин виїзд з України нардепів, чиновників та військових має схвалювати президент. Залишати територію країни ці категорії громадян можуть для здійснення власних повноважень.
Зауважте Євроатлантична інтеграція України – це наш шлях додому, – Стефанчук
Виїзд з України на час воєнного стану можуть заборонити:
- міністрам;
- очільникам обласних та районних рад;
- державним службовцям категорії "А";
- очільникам центральних органів виконавчої влади, зокрема тим, які мають спеціальний статус;
- працівникам Національного депозитарію;
- керівникам підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
- керівникам установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.
Народні обранці за кордоном
- На тлі повідомлень про можливу загрозу російського вторгнення Руслан Стефанчук 14 лютого розповів, що понад 20 народних обранців перебувають за кордоном.
- Спікер закликав їх повернутися в Україну до 10:00 15 лютого та прийти на засідання Верховної Ради. Ба більше, Стефанчук запропонував зменшити кількість парламентарів до тієї кількості, яка прийде на роботу.
- ЗМІ повідомили, що серед "мандрівників" – найбільше представників "Опозиційної платформи – За життя". Згодом мовилося: декілька нардепів таки повернулися в Україну.