Мовиться, що за таких обставин виїзд з України нардепів, чиновників та військових має схвалювати президент. Залишати територію країни ці категорії громадян можуть для здійснення власних повноважень.

Зауважте Євроатлантична інтеграція України – це наш шлях додому, – Стефанчук

Виїзд з України на час воєнного стану можуть заборонити:

  • міністрам;
  • очільникам обласних та районних рад;
  • державним службовцям категорії "А";
  • очільникам центральних органів виконавчої влади, зокрема тим, які мають спеціальний статус;
  • працівникам Національного депозитарію;
  • керівникам підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • керівникам установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Народні обранці за кордоном