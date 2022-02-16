Мовиться, що за таких обставин виїзд з України нардепів, чиновників та військових має схвалювати президент. Залишати територію країни ці категорії громадян можуть для здійснення власних повноважень.

Зауважте Євроатлантична інтеграція України – це наш шлях додому, – Стефанчук

Виїзд з України на час воєнного стану можуть заборонити:

міністрам;

очільникам обласних та районних рад;

державним службовцям категорії "А";

очільникам центральних органів виконавчої влади, зокрема тим, які мають спеціальний статус;

працівникам Національного депозитарію;

керівникам підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівникам установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Народні обранці за кордоном

На тлі повідомлень про можливу загрозу російського вторгнення Руслан Стефанчук 14 лютого розповів, що понад 20 народних обранців перебувають за кордоном.

Спікер закликав їх повернутися в Україну до 10:00 15 лютого та прийти на засідання Верховної Ради. Ба більше, Стефанчук запропонував зменшити кількість парламентарів до тієї кількості, яка прийде на роботу.

ЗМІ повідомили, що серед "мандрівників" – найбільше представників "Опозиційної платформи – За життя". Згодом мовилося: декілька нардепів таки повернулися в Україну.

Зауважте! Тим часом одіозний Ілля Кива заявив, що не збирається повертатися. Наразі він перебуває в Іспанії. Свою обурливу позицію Кива аргументував тим, що це – "не його війна".