Кто из мужчин имеет право выезжать за границу, несмотря на военное положение в Украине: перечень

Из-за полномасштабной войны России против Украины, а следовательно внедрения военного положения покидать пределы Украины могут дети, женщины и пожилые люди. Мужчины же призывного возраста, за некоторыми исключениями, не могут выезжать за границу.

Однако следует отметить, что право пересекать украинскую границу некоторые мужчины все же могут. О том, кто может это сделать, рассказал 24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком.

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Кто из мужчин может выезжать за границу в условиях военного положения

Законодательством предусмотрены категории мужчин, которые могут беспрепятственно покидать территорию Украины в условиях действия военного положения. Это, в частности:

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с воинского учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, ведь ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу;

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Следует заметить, что порядок и правила пересечения украинской границы во время войны, а также категории граждан, которые могут это делать, определяет постановление Правительства от 27 января 1995 г. № 57. Однако в него постоянно вносятся изменения и дополнения.

За какими исключениями мужчины призывного возраста могут покидать территорию Украины

Несмотря на вышеприведенные категории мужчин существуют исключения, по которым и мужчины призывного возраста могут выезжать за границу во время действия военного положения. Речь, в частности, о:

военнослужащих, которые едут на лечение в результате ранений на войне;

гражданах, которые едут на лечение и отвечают критериям, утвержденным приказом Минздрава от 05.04.2022 № 574, а также при наличии необходимого пакета документов;

лицах с инвалидностью или сопровождающих их;

трансгендерах, которые прошли процедуру изменения (коррекции) половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как "женский";

многодетных родителях несовершеннолетних детей;

родителях-одиночек несовершеннолетних детей;

родителях несовершеннолетних детей с инвалидностью;

водителях и волонтерах, которые могут покидать территорию Украины сроком на 30 календарных дней со дня первого пересечения границы;

артистах, которые получили соответствующее разрешение на временный выезд за границу и могут выехать на срок до 60 дней;

спортсменах и тренерах для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

достаточно широком круге чиновников на основании соответствующих решений о служебных командировках;

а также забронированных от мобилизации мужчинах с целью командировки, не являющихся госслужащими, при наличии документов, подтверждающих их бронирование.

Отметим, что студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты иностранных учебных заведений не могут пересекать украинскую границу. Однако в Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта №9075 да №9074, которые вносят поправки в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" и предусматривают исключение для студентов иностранных вузов.